Göz-Göz’e acil takviye lazım

Göztepe'nin dün Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmanın sonucu oynanan oyunu gördükten sonra benim için önemli değildi. Şu bir gerçek ki Göztepe'ye acilen takviye gerekiyor.

Sezonun ilk 4 haftası geride kaldı.

Bandırma yenilgisine yeni kurulan bir takım olduğu için uyum sorunu dedik. Ancak uyum sorunundan ziyade bu takımda eksik bölgeler var ve buralara bir an önce takviye yapılmalı. Geçen haftaya göre Turgay hoca kadroda 3 değişikliğe gitmiş. Hüsamettin, Tijanic ve Yunus Emre'nin yerine Atanga, Mesut Emre ve İsmail Köybaşı ile başladı.

İlk yarıya baktığımızda inanın sahada hiçbir hareket yoktu. Kim nerede ne oynuyor belli değil. Oyun kuran kim, forvet kim, kimin ne yaptığını sahadaki futbolcular bile bilmiyordu.

Takıma yeni transfer edilen Obinna'yı Sakaryaspor maçında görünce tamam aranan oyuncu demiştik ama bir anda kayboldu gitti. İlk yarıya tam bir fiyasko desem yanlış olmaz. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri ile birşeyler yapılmaya çalışıldı ama inanın ortada oyun kurgusu denilen bir şey yoktu.

TAKIMA GOLCÜ ALMAK SART

Burada bir söz de hocaya söylemek lazım.

Uzun süredir bu takımla idman yapıyorsun kimin ne yapacağını biz değil senin bilmen lazım. Kim nerede oynuyor, kimin pozisyonu ne kimse bilmiyor. Bu transferler sana sormadan mı yapılıyor? Takıma golcü lazım herkes görüyor. Hüsamettin Yener'i eleştirmek istemem, zaten kariyerindeki gol ortalaması belli. Senin daha orta sahada oyun aklı olan bir futbolcun bile yok. Sezon başlarken Göztepe'de yönetim değişti, yeni hedef Spor Toto Süper Lig diye umutlandık. Daha şimdiden karamsar bir hava oluşturmak istemem ama bu takıma gerekli dokunuşlar yapılmazsa bu sene orta sıralarda gezinirler. Görünen köy kılavuz istemez. Acilen Göztepe'nin lazım olan mevkilerine takviyelerin yapılması şart. Yoksa inanın Göztepe'nin işi çok zor.