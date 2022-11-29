Herkes aransın...

GÖZTEPE ile Altay arasında önceki akşam Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabakada yaşanan olaylar öyle can sıkıcı ki. Spor camiası adına çok çok üzücü bir olay. Bu olayda çok büyük bir ihmaller zinciri var. Mesela ambulanslar neden güvenlik aramasından rahat geçiyorlar. İnsan ister istemez ya daha kötüsü olsaydı diye ürküyor, Allah korusun içeri bomba ile girilseydi ne olacaktı? Biz gazeteciler de her maç öncesi içeri girerken aranıyoruz. Birini arayıp ötekileri aramamak ne demek. Herkes o fişeği ve yaşananları gördüğünde "Nasıl?" diye sordu biliyorum. Valilik açıklama yapınca hayrete düştük. Kimin aklına gelirdi ki. Kulübün anlaşmalı olduğu güvenlik firması stadın bütün güvenliğinden sorumludur. Onların ihmali var mı bilmiyorum. Neresinden bakarsanız bakın kara bir gece yaşadık. Statlara girişlerde kim olursa olsun güvenlik önlemlerine ve polisimizin aramalarına saygı duymaları gerekmektedir. Ve kaleci Ozan'a yapılan saldırı. Nasıl bir öfke, nasıl bir ruh hali bu. Herkes cezasını çekmeli.

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