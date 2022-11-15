Iyi ki Yasin Öztekin var

Uzun yıllardır Göztepe'yi takip eden bir yazar olarak diyorum ki Göztepe Yasin Öztekin'i transfer etmemiş olsaydı inanın bu sezon işi çok zordu. Göztepe'de bundan önceki dönemde forma giydiği zamanda taraftarların sevgilisi olan Yasin Öztekin tecrübesi ile Göztepe'yi birçok maçta ipten alan oyuncu oldu desem yanlış olmaz. Tecrübeli oyuncu 34 yaşında olmasına rağmen sahada görev yaptığı süre içinde varını yoğunu ortaya koyuyor. Takım içindeki diğer oyuncular özellikle gençler hiç onu örnek almıyor mu anlamış değilim. Teknik Direktör Ekrem Dağ, geçen hafta şanssız bir şekilde kaybedilen Samsuspor maçına yakın bir kadroyu sahaya sürdü. Hafta içindeki kupa maçında da yedek oyuncular forma giymişti. Son maçlarda Göztepe'nin orta sahasındaki yük yine Yalçın'ın üzerine binmişti. Yalçın bu maçta ilk yarı boyunca adeta sahada yürüdü. Zaten hoca da ona dayanamadı ve 63. dakikada oyundan aldı.

GALİBİYET İLAÇ GİBİ GELDİ

İlk yarı takım acele oynamaktan girilen fırsatları değerlendirmekte zorlandı. Konuk takımın, savunma arkasına atılan topla gol arayacağı belliydi ve öyle de yaptılar, golü buldular. Göztepe gol atmak için yüklendi ancak Keçiörengücü kalecisini ve direkleri geçmedi. Sahanın en iyilerinden Yasin kazandığı penaltı atışını gole çevirerek Göztepe'yi oyunda tuttu. Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarın da müthiş baskısı ile Göztepe ikinci gol için yüklenmeye başladı. Özellikle Yasin, Obinna, Palmer müthiş oynamaya başladı. Keçiörengücü savunma yapınca Göztepe'nin atakları sağlı sollu gelmeye başladı. Müthiş baskı sonunda Obinna'nın ara pasında Palmer Göztepe'yi öne geçiren golü atan isim oldu. İnanın bu galibiyet Göztepe'ye ilaç gibi geldi. Kazanılan üç puan sarı-kırmızılıları düşme hattından hızlıca uzaklaştırmış oldu.