Derbiye yakısmadı

Yaşanan olaylara yazacak hiçbir kelime bulamıyorum. Hafta başından beri herkes birbirine "Kim kazanır?" diye sorarken, bunları mı konuşacaktık? Maça giderken stat önünde tam bayram havası vardı. "Bizi güzel bir maç bekliyor" diyerek stada girdim. Her şey de güzel gidiyordu. Taraftarlar arasında tatlı atışmalar olsa da saha içindeki mücadele gayet iyiydi. Fakat bir anda önce tribün olayları başladı sonra da ortalık fena karıştı. Altay tribünlerinden Göztepe tribünlerine atılan işaret fişeği sonrası bir taraftar ağır bir şekilde yaralanınca ambulanslar sahaya girdi. Ve Göztepeli taraftarın korner direğiyle kaleci Ozan'a saldırmasıyla da gece iyice karardı. Bu yaşanan olayları gerçekleştiren o kendini bilmezlere öyle bir ceza verilmeli ki bir daha buna kimse cesaret edemesin.

Heyecanla derbiyi izlemek isterken sahada gördüklerimize bakın. Derbiye hiç yakışmadı.

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