Takviye ve sabır lazım

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta alınan 5-0'lık farklı Denizlispor galibiyetinden sonra morallerin üst seviyeye çıktığı Göztepe'de Samsunspor tam bir test maçıydı. Maçtan önce teknik Direktör Ekrem Dağ ile de sohbet etme şansı buldum. Kendisi bana "Ben bu takıma inanıyorum. Biraz sabredersek neler olacağını göreceğiz. Çok çalışıyoruz.

Bu ligin en iyi kadrosuna sahibiz. Ara transfer döneminde birkaç oyuncu alırsak birçok şeyi başacağımıza inanıyorum.

Bu takımdaki oyunculara tüm taraftarın sahip çıkması lazım." dedi. Teknik heyetin takım ile ilgili umudunu dinledikten sonra açıkçası ben de stada umutlu gittim. Fakat planlar tutmadı ve iki haftalık galibiyet serisi maalesef Samsun'da son buldu.



EN BÜYÜK YÜK YALÇIN'DA

Ekrem hoca geçen haftaki kazanan kadrosunu bozmadan sahaya sürdü. Göztepe istediği oyun planını sahaya yansıtmaya çalışsa da bunu bazen başardı bazen de çabalar sonuçsuz kaldı. Bu sistemde en büyük yük orta sahadaki Yalçın Kayan'a biniyor. O da geçen yıllara nazaran daha sakin ve dengeli oynuyor aslında.

Göztepe maçın başından sonuna kadar oyun sistemine sadık kaldı. Fakat sadece ikinci yarıda aradığı pozisyonları bulabildi.

Sarı-kırmızılılar, takım oyunu oynamaya başlamış. Takım içindeki sistem ve yardımlaşma üst seviyede. Kimse bireysel hareket etmiyor. Ancak maalesef bu puan için dün yetmedi. Özellikle Samsun gibi güçlü rakiplere karşı (Hele bir de deplasmanda oynuyorsan) daha fazlası lazım.

İkinci yarı Ekrem Dağ oyunu çevirmek için Ali Akman'ı oyundan alarak yerine Marko Kvasina'yı aldı ve hücumda etkili olmak istedi. Ama gününde olan Samsunspor kalecisi Szumski Göztepe'nin ataklarında başarılı idi. Ekrem Hoca'nın maç öncesinde dediği gibi gerekli takviyeler yapılır ve sabır edilirse başarılar neden gelmesin.

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