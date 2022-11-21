Göztepe’nin golcüsü yok

Göztepe, geçen hafta Keçiörengücü karşısında oynadığı futbolla göz doldurmuştu.

İzmir ekibinin teknik heyeti galip gelen kadroyu Eyüp önünde de bozmadı. Bence de artık bu kadroyla oynanması gereken sistem bu ve bozulmamalı.

Önemli transferlere imza atan Eyüpspor ligin lideri olması ve kendi evinde 7'de 7 yapması nedeniyle bu müsabakada favori olarak gözüküyordu.

İlk yarı iki takım da dengeli bir oyun ortaya koydu. Orta sahaları kalabalık tutup üstünlük kurmaya çalıştı. Göz-Göz yeni kazandığı özelliğiyle yine rakibine geniş alan bırakmadı ve Eyüp defansının hata yapmasını bekledi. Özellikle Palmer ve Yalçın, Eyüpspor'un kanatlarında oynayan tecrübeli isimler Babel ile Ezeh'e alan bırakmayıp rahat oynamasına fırsat vermedi. Eyüpspor stoperleri Alpaslan Özturk ile Uğur Demirok o kadar ağırlar ki, üzerlerine biraz gidince bu zayıflıkları hemen ortaya çıktı. Örneğin ilk yarıda Yasin onlara 2 kez zor anlar yaşattı.



DEVRE ARASINDA TAKVİYE SART

Sarı-kırmızılılarda uzun bir sakatlıktan çıkan Atınç Nukan, ilk 11 çıktığı 2. maçta da rakipleriyle başabaş bir oyun ortaya koydu. Ancak, Emir 'den seken top eline çarpınca istemeden penaltıya sebebiyet verdi. Bu arada Ekrem Dağ ve ekibine bir sitemim var. Tamam anladık yedekte forvet oyuncun yok. (Gerçi Ali Akman ve Emre Çolak'ın niye olmadığını anlayabilmiş değilim) Niye oyuncu değişikliği için 80 dakika bekliyorsun? Ki bu Göztepe'de ilk de değil. Samsunspor maçında da aynısını yaşamıştık. Yedekte, geçen maçın yıldızlarından Mamah Obinna dururken, niye oyuna girmez anlamadım. Şunu bir kez daha söylüyorum bu takıma golcü lazım. Yoksa bu iş yaş...

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