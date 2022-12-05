Ekrem Hoca ile bu iş zor!

Geçtiğimiz hafta Göztepe ile Altay arasında oynanan derbi maçının yankıları hala devam ediyor.

Böylesine bir ortamda futbolcuları Adanaspor maçına motive etmek tabii ki zor olacaktı ve öyle de oldu. Tüm futbolseverlerin kahrolduğu olayı bir kez daha kınıyor ve böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Olayları çıkaranlara da ibretlik ceza verilsin ki bir daha böyle bir olaya kimse tenezzül etmeyi aklının ucundan dahi geçirmesin diyelim ve Adanaspor maçına dönelim. Ekrem Dağ takımın başına geldiği günden beri fazla onu eleştirecek yorumlardan kaçındım. Takımı o kurmadığı için "Belki oyuncuları tanımıyor" dedik ama artık taraftarların da sabır taşı çatladı.

Bir teknik adam oyuncularının neler yapabileceğini bilemez mi ? Kaç haftadır takımın başındasın. Kimin ne yapacağını senin çok iyi çözüp etüt etmen lazım ama hoca aynen benim tribünden izlediğim gibi maçı izliyor.

Müdahale yapması gerekirken yapmıyor böyle olunca da Göztepe kazanabileceği puanların bir çoğunu kaybetmiş oluyor. Adana deplasmanında Tijanic gibi bir oyuncunun yaptığı hata sonrasında gol yeniyor takımda reaksiyon veren tek bir isim var yine o da Yasin Öztekin.

Geçtiğimiz haftalarda da yazmıştım Yasin Öztekin transfer edilmeseymiş Göztepe ligin son sıralarında yer alıyor olacaktı.



GÖZ-GÖZ'ÜN ZAMANI YOK

Tekrarlıyorum, değişiklikler zamanında yapılmadı. Gol yedikten sonra Ekrem hocanın aklı başına geldi. "Bari oyuna müdahale edeyim" dedi ve oyuncu değişikliklerine başvurdu.

Ali Akman, Tuğbey Akgün ve Atanga oyuna girince Göztepe biraz hareketlendi ve 82. dakikada beraberliği buldu. İnanın bu değişiklikler daha önce olsa Göztepe bu maçtan üç puanla dönebilirdi. Ekrem hocanın bana "Biraz zamana ihtiyacımız var. Her şey daha iyi olacak" şeklindeki demecini yazmıştım.

Hocam haklısınız zamana ihtiyacınız var ancak Göztepe'nin zamanı yok. Sezon başında "Göztepe bir yıl sonra Süper Lig'e döner mi?" diye hesaplar yapıyorduk. Geldiğimiz noktada "Bu sene ligi orta sıralarda düşme hattının stresini yaşamadan bitirsek iyi olur" yorumlarını yapmaya başladık.

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