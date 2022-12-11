Güzel oyun üç puan

Dünya Kupası'nda heyecanın zirve yaptığı bir gecede görevli olarak bizlerde Göztepe ile Manisa FK arasındaki derbiyi yerinden takip ettik. Derbiyi daha çok isteyen ve arzulayan Göztepe kazandı.

Zorlu maç öncesinde son haftalarda istediği sonucu alamayan Göztepe'de Altay ile oynanan derbi maçında yaşanan olaylardan dolayı taraftarının yokluğu inanılmaz bir şekilde hissedildi. Taraftarsız maçlar zaten tadı tuzu olmayan bir yemek gibi oluyor. Manisa FK taktik olarak önde baskı yapıp geriden oyun kurmayı benimseyerek mücadeleye başladı. Daha sonra oyunu dengeleyen ve pozisyonlar üreten Göztepe, ilk yarının en iyilerinden Tjanic'in harika golüyle öne geçti.

DİREKLERİ GEÇEMEDİLER

Ekrem Hoca geçen haftalardan ders çıkarmış ve zamanında oyuna müdahale etti. Sahanın kötülerinden Kvasina'nın yerine oyuna giren Ali Akman Göztepe'ye hücum zenginliği getirdi. Masina FK beraberlik için şuursuzca arka tarafta açıklar verdi. Göztepeli oyuncular biraz becerikli olsa farkı aça bilirlerdi. Manisa'nın golcüsü Batuhan Kör istediği topları almayınca Manisa temsilcisi, pozisyona giremedi.

Bu arada maçın skorunu kale direkleri de belirledi. Manisa FK'nın ve Göztepe'nin ikinci yarıda birer topu direkten döndü. Bu topların ikisin de Manisa'nın genç oyuncusu Ayberk'ten gelmesi de enteresandı.

Derbiyi kazanan Göztepe bu galibiyetle üzerinde bulunan kara bulutları dağıttı.

İnişli çıkışlı grafik sergileyen Manisa FK ise bu serisini İzmir'de de sürdürdü.