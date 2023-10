Süper Lig aşkına

Ligde aldığı seri galibiyetlerle yoluna devam eden Göztepe, artık Süper Lig için en büyük adaylardan birisi olduğunu gösterdi. Milli araya aldığı seri galibiyetlerle devam eden Göz Göz, sahasında Şanlıurfaspor'da mağlup ederek Süper Lig için iddialı olduğunu gösterdi.



ARA İYİ DEĞERLENDİRİLMİŞ

Araya moralli giren takım, bu arada da iyi çalışmış. Sakatların iyileşmesi de teknik heyetin işini kolaylaştırmış. Sakatlığı geçen İsmail Köybaşı'nında dönmesi forma rekabetini üst seviye çıkaracaktır.

Boluspor deplasmanında Gözepe'yi nasıl bıraktıysak aynen bulduk. Yine sahanın her yerinde baskı yapan, topu hızla rakip sahaya aktarmaya çalışan bir takım gördük. Hele ilk yarım saatte Şanlıurfasporlu oyuncular neye uğradıklarını şaşırdılar. Zaten teknik adam Kokovic de 'Kaleyi gören şut atsın" talimatı vermiş ki ceza alanına yaklaşan Göztepeli her oyuncu şut denemesinde bulundu. Yalçın ve Taha denedi direkler izin vermedi.

Ama Ümit Akdağ öyle bir vuruş yaptı ki rakip kaleci topu bile göremedi. Sahaya baktığımda Atınç Nukan savunmada oynasa da her topu olumlu kullandı. Yine orta alanda çoğu zaman eleştirdiğimiz Yalçın bugün çok hırslı ve istekliydi.



İKİNCİ YARI COŞTULAR

İlk yarı pozisyonlara girse de sadece bir gol atan Göztepe ikinci yarıya iyi başlangıç yaptı. Suskun golcü Diouf, kullanılan köşe atışında kaleciden önce iyi yükseldi ve kafayla golü atan isim oldu.

Urfa savunması golün şokunu yaşarken bu defa sahneye Mamah çıktı. Diouf'un asistini iyi takip eden Mamah, harika bir vuruşla takımını rahatlan isin oldu.

Ligde üst üste 4. Galibiyetini alan Göz Göz, emin adımlarla Süper Lig'e doğru yürümeye başladı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın