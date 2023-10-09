Göztepe adım adım zirveye

Göztepe, ligde aldığı seri galibiyetlerle bir anda zirve yarışının içerisine girdi ve rakiplerine adeta bu yarışta 'Ben de varım' diyerek gözdağı verdi. İki hafta önce Ege derbisinde Manisa FK'yı, geçen hafta Adanaspor'u mağlup eden Göz Göz'ün Bolu'dan alacağı galibiyet çok önemliydi. Alınacak bir üç puan hem milli ara öncesinde büyük moral olacak, hem de takım ilk iki için büyük avantaj yakalayacaktı. Teknik direktör Radomir Kokovic, son haftalarda kadro istikrarını da kurmaya başladı. Sezonun başındaki gibi kadro düzeni ile fazla oynamıyor. Geçen haftanın kadrosuna bir tek Celil monte edilmiş. Zaten Göztepe'ye transfer olduğu günden beri Tijanic'in bu takımda olması gerektiğini yazan birisiyim.

Forvet arkasında etkili olan futbolcu bugünkü maçta da sahada basmadık yer bırakmadı. Zaten attığı iki golle de galibiyetin mimarı oldu. Göztepe'de artık oyun sistemi Tijanic'in üzerine kurulmalı.



TİJANİC VE LİS YILDIZLAŞTI

Boluspor evinde oynasa da orta sahayı kalabalık tuttu. Göztepe'de kanatlardan Mamah ve Yunus Emre Gedik ile ortalar yapmak istese de bunlarda başarılı olamadı.

Boluspor kalecisi Çağlar Şahin Akbaba da bugün harika bir futbol ortaya koydu. Kalesinde iki gol görse de Çağlar farkın artmasını önledi. Bolusporlu oyuncular öylesine katı bir savunma kurgusu yaptı ki Diouf ve Mamah'a sanki 'Bolu Dağı geçilmez' dediler. İki oyuncunun vuruşları Bolusporlu savunma oyuncularından döndü. Skor 1-0 iken Landel'in penaltı vuruşunu kurtaran kaleci Lis maçın kaderini değiştirdi. Sahanın en iyisi Tijanic ikinci yarıda da sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı ve Göztepe'yi rahatlattı. Göztepe milli ara dönüşünde evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.

Büyük Göztepe taraftarı önünde bu maç da kazanıldığı zaman artık Göztepe'de Süper Lig şarkıları söylenmeye başlar.

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