Göz-Göz zirveden kopmadı

Geçen hafta Manisa deplasmanından üç puanla dönen Göztepe'nin Adanaspor önünde alacağı skor ligdeki hedefleri konusunda bize ipuçları verecekti.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki yerimi alınca esame listesine baktım. Teknik adam Kokovic, Manisa FK maçındaki kadroyu neredeyse hiç bozmadı. Zaten kazanan takım bozulmaz kaidesinin de uygulanması gerekiyordu. Büyük Göztepe taraftarı önünde futbolcular maçın ilk yarısını neredeyse tek kale oynadı desem abartmış olmam. Özellikle sol kanatta oynayan Yunus Emre Gedik, Adanaspor'un sağ tarafını yol geçen hanına çevirdi. Bu oyuncunun yapmış olduğu üç güzel ortada Diouf gol fırsatlarını değerlendiremedi.

Zaten konuk ekip de orta sahayı kalabalık tutup savunma ağırlıklı bir oyun tercih etti. İlk yarının sonlarına doğru Mamah oyuna ağırlığını koydu.

Yine müsait bir pozisyonda Palmer, ceza sahası içinde kale yerine topu tribünlere gönderince ilk yarı golsüz sona erdi.



BEKLENEN GOL ERKEN GELDİ

Göztepe aynen ilk yarıda olduğu gibi Adanaspor kalesini ikinci yarıda da abluka altına aldı. Kullanılan köşe atışında Ogün öyle bir sert vurdu ki Adanaspor kalecisi topu kale ağlarında görebildi. Bu gol Göztepe'yi rahatlattı. Maçta gördüğüm şu ki, Doğan Erdoğan bu takımda iyi işler yapacak. Yine ileri uçtaki Diouf'un girdiği pozisyonları golle sonuçlandırması gerekiyor. Yine de saha içindeki azmi ve oyun isteğini alkışlamak gerekiyor.

Adanaspor önünde alınan 3 puan çok önemliydi ve öyle de oldu. Alınan bu sonuçla Göztepe ilk 6 sıradaki takımlarla puan farkının açılmasını önlemiş oldu.

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