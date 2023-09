Göztepe son nefeste güldü

Manisa FK ile Göztepe arasındaki derbi her iki takımın da ligdeki konumlarını ve rotalarını belirlemeleri açısından oldukça önemliydi. Her iki takımda bu bilinçle, mutlak galibiyet için sahaya çıktı. Ev sahibi takımın sahasının bakımda olmasından dolayı Ege takımlarının kurtarcısı konumundaki Akhisar Stadı, bu derbiye ev sahipliği yaptı. Geçen hafta Göztepe'nin 4'lü savunmaya dönerek iyi bir oyun ortaya koyduğunu yazmıştım.

Atınç Nukan'ın cezası sona erince Radomir Kokovic yine ligin ilk başlarındaki gibi 3'lü savunmaya dönmüş. Orta alanı Palmer, Tjanic ve Yalçın ile kapatıp ileri uçta Mamah ve Diof ile oynamak istedi. Buna karşın bu sezon Süper Lig'i zorlamak isteyen Manisa'da iyi bir kadro kurduğu için mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Manisa ekibinin tecrübeli isimleri de sahada kalitesini gösterdiler.

Manisa FK ev sahibi olmanın da avantajını kullanarak bir an önce skor bulmak için yüklendi. Fakat kalabalık Göztepe savunması gole izin vermedi.

CELİL'DEN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Göztepe'de Tjanic ortaya koyduğu başarılı futbolla adından bahsettirdi.

Takımı orta sahadan ileriye taşıyan isim oldu desek yanlış olmaz. Diouf'a öyle bir asist yaptı ki bu oyuncu zor olanı yaptı ve bir metreden topu auta attı. Yine Göztepe'de savunmada oynayan Atınç da Manisa FK'lı oyunculara karşı yaptığı hamlelerle dikkat çekti. İkinci yarıda her iki takımda pozisyonlara girseler de bir türlü golü bulamadılar. Karşılaşmanın golsüz sona ermesi beklenirken Göztepe'de sonradan oyuna giren Celil takımına hayat öpücüğü verdi. Derbinin son dakikalarında gelen bu gol Göztepe'yi üst sıralara tutunmasını sağlarken Manisa ekibi ise bu galibiyetle zirve yarışında büyük yara aldı. Ancak lig daha yeni başladı, bu köprünün altından daha çok sular akar.