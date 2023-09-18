Sistem değişti, güzel oyun geldi

Göztepe'de kırmızı kart cezalısı Atınç Nukan'ın yokluğunda teknik patron Radomir Kokovic takımın saha dizilişine de rötuş yapmış.

Sezon başından beri üçlü oynamaya çalışan savunmadan vazgeçilmiş takım dörtlü savunmaya dönülmüş. Geçtiğimiz maçlarda orta sahayı rakibine bırakan Göztepe gitmiş; yerine rakibini ısıran, her topa müdahale eden bir takım gelmiş. Oyunun başından itibaren istekli ve arzulu olan Göztepe üst üste pozisyonlar buldu. Ogün ve Bilal rakibin sağ tarafını adeta felç etti. Forvet oyuncuları biraz becerikli olsa gol daha da erken gelebilirdi. Güzel ve baskılı oyunun sonucunda Tijanic topu filelerle buluşturdu. Bu golden sonra Büyük Göztepe taraftarının da desteğini arkasına alan takım iyice havaya girdi. Ancak ilk yarının sonunda Bandırmasporlu bir oyuncunun ceza alanı içinde sakatlık yaşadığı esnada duraksama anında rakip beraberlik sayısını buldu.



GÖZ-GÖZ ÜST SIRALARI ZORLAR

Maçın ikinci yarısında hem rakip, hem de Göztepe adına daha çok atak şeklinde oynandı ve takımlar orta sahayı hızlı geçti.

Göztepe'de David Tijanic ve Diouf da müsait durumda golle buluşamadılar. Göztepe oyunun son bölümünde golü bulmak için yüklense de bir türlü ağları bulamadı. Bandırmaspor ile oynanan maç ilerisi için şunu gösterdi ki; bu takım biraz daha aynı sistemde oynarsa başarılı sonuçlar alıp geçen yıl olduğu gibi ligin üst sıralarını zorlar.

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