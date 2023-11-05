Peri masalı bitti

Futbolda genel ve geçer bir kural vardır.

Kazanan kadro ile fazla oynanmaz.

Tabii eksiklik olduğu zaman yapılacak fazla bir şey yok. Ancak Kocaelispor maçında öyle kadro tercihleri yaptı ki Kokovic, basın tribünündeki gazeteciler gibi taraftarları da şaşırtttı. İlk 11'de yer alan Ensar Aksakal ismini duyan bir çok taraftar 'Bu oyuncu kimdi ya' diye birbirine soruyordu. Sezon başından beri bir dakikası bile olmayan bir futbolcuyu böylesine zorlu karşılaşmada ilk 11'de sürmek büyük riskti.

Zaten hoca da ikinci yarının hemen başında oyundan aldı. Geçen haftaki maçta ilk 11'de oynayan sağ bek Ogün Bayrak bildiğim kadarıyla sakattı. Bu ligin en fazla asist yapan oyuncularından Yunus Emre Gedik neden yedekti bunu da anlamakta güçlük çektiğimi belirteyim.

MAĞLUBİYET HOCAYA YAZAR

Maça istekli ve arzulu başlayan konuk takım, ilk dakikadan itibaren maçı istedi.

Geçen yıl Göztepe'de kiralık olarak forma giyen ve Göztepe taraftarının sevdiği futbolculardan birisi olan Emir Ortakaya, kafa vuruşuyla golünü attı. Bu pozisyonda Göztepeli futbolculara sorarlar köşe atışında bir stoper nasıl boş bırakılır diye. Boş bırakırsan o da golünü atar. Golden sonra Göztepe hemen toparlanmak için sağlı sollu bastırmaya başladı. Yalçın'ın vuruşunu kaleci çıkarırken İsmail Köybaşı'nın vuruşu üstten auta gitti. Yine Atınç Nukan'ın kafa vuruşunda topun üst direğe çarparak oyun alanını terk etmesi Göztepe adına büyük şanssızlıktı.

İkinci yarının ilk 10 dakikası geçince hoca yanlışlıklarından dönmeye çalıştı. Fıratcan, Yunus Emre Gedik ve Traore'yi oyuna sürdü. İkinci yarıda Göztepeli oyuncular final paslarında yanlış tercih yapınca pozisyona girmekte zorluk çekildi. Kocaelisporlu Candeias'ın 80. dakikada serbest vuruştaki topu üst direkte patladı. Bu gol olsa Göztepeli oyuncular tamamen oyundan kopacaktı. Kalan dakikalardaki şuursuzca baskı sonuç vermedi. 5 haftadır peri masalı gibi devam eden galibiyet serisi de böylelikle son bulmuş oldu. Zirve yolunda hem de Gürsel Aksel Stadı'nda kaybedilen üç puan Göztepe'ye büyük yara verdi. Teknik heyetin bu maçtan sonra sakin bir kafa ile biz bu maçı neden kaybettik diye uzun uzun analiz etmesi gerekiyor. Bu ligde şampiyon olmak istiyorsan rakibini de yeneceksin...