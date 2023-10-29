Yolun sonu Süper Lig olsun

Futbolda daha oynanacak birçok maç varken iddialı cümleler kullanmak çok zordur. Oynanmamış hiçbir maç kazanılmış sayılmaz. Ligin ilk haftalarında Göztepe birçok maçta gereksiz puan kayıpları yaşadı. O günlerde 'Ligde kalsak yeterli" görüşü vardı. 1. Lig'de seri galibiyetler alır ve takım da havaya girerse bir anda zirveye gelirsiniz. Göztepe'de de aynen bu dediğim oldu. Takım havaya bir girdi, pir girdi. Üst üste alınan galibiyetlerden sonra Göz-Göz, zirveyle arasındaki puan farkını iyice eritti. Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa önünde alınan net galibiyetten sonra Ankara'da kritik Keçiörengücü maçını da kazanan Göztepe ilk iki için umutlandı.



KOKOVİC İSTİKRARI KORUDU

Sezon başında kadro istikrarını sağlayamadığı için büyük eleştiriler yaptığımız Radomir Kokovic, artık takım istikrarını da kurdu. Saha içinde oyuncular ne yapacağını biliyor, yardımlaşma da üst düzeyde.

Göztepe, Başkent'te oyunun başlarında oyun kurmakta zorlansa da sonrasında istediklerini yapmaya başladı. Orta alanı kalabalık tutan Kokovic, rakibi kanatlardan oynamaya zorladı. Ev sahibi ekibin ataklarında özellikle savunmayı yönlendiren Atınç Nukan başarılı oldu. Ceza alanı içinde bir pozisyonda topla bulaşan Mamah öyle sert vurdu ki Keçiörengücü kalesi Metin Çınar, topu ancak filelerde görebildi. İkinci yarıda oyunu tutan Göztepe, Başkent deplasmanından üç puanla dönmesini bildi.



KOCAELİ MAÇI BAYRAM OLACAK

5 maçta alınan 5 galibiyet Göztepe'yi zirveye ortak etti. Artık Göztepe'de herkes Süper Lig'i dillendirmeye başladı. 4 Kasım Cumartesi günü Kocaelispor maçında Büyük Göztepe taraftarı Gürsel Aksel Stadı'nı tamamen doldurur ve bayram havası yaşanır. Göztepe, taraftarı önünde alacağı bir üç puanla Süper Lig hesabı yapanlara 'Oraya beni de ekleyiniz" mesajını güçlü bir şekilde verecektir.

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