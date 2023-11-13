Ne yaptın Göztepe!

Geçen hafta seyircisi önünde Kocaelispor'a mağlup şampiyonluk yarışında büyük yara alan Göztepe, Erzurum deplasmanından mağlubiyetle dönerek zirve yarışında büyük yara aldı. Son iki haftada kaybedilen 6 puan sonrasında hesaplar tekrar yapılmaya başlanacak. Geçen hafta oyuncu tercihleri konusunda büyük eleştiriler alan Kokovic, geçen haftaya göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Sezon başında olduğu gibi hoca kadro yapısı ile yine oynamaya başladı. Çok iyi oynayan oyuncular bir anda kesilirken hiç oynamayan oyuncular forma şansı bulmaya başladı. Saat gibi işleyen takımın ayarları ile bu kadar oynanmamalı. Ne dersin Hocam? Maça iyi başlayan taraf ise ev sahibi ekip oldu. Bunda ise Göztepe'nin oyunu kendi yarı sahasında kabullenmesi etkili oldu. Maçın ilk 20 dakikası geride kaldığında skor tabelasında 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü yazıyordu. Eren Tozlu ve Özgür Sert takımlarını öne geçirdi. İlk 20 dakikalık bölümde sahada oyuncular ne yaptığını bilmiyor gibi hareket etti.

TAHA'NIN ÇABASI YETMEDI

Taha Altıkardeş durumu 2-1'e getirince Göztepeli oyuncular tekrar maça ortak oldu. İkinci yarının başında bu defa ev sahibi ekip "Çanakkale Geçilmez" mantığında defans yapınca Göztepeli futbolcular bir türlü istedikleri pozisyona girmekte zorlandılar. Bilal ve Ensar'ın oyuna girmesi maça hız kattı. İlk yarıda kafayla golü atan Taha bu defa İsmail Köybaşı'nın ortasını geri çevirmedi ve durumu 2-2'ye getirdi. Taha savunmada oynamasına rağmen iki gol birden attı. 2-0 geriden gelip maça orta olan Göztepe'de son dakikalarda Atınç'ın büyük hatasından dolayı skor 3-2 oldu. Göztepe'de kaliteli gol ayakları olmadığı için pozisyonlara girilse de takım gol atmakta çok zorlanıyor. Üst üste 5 maç kazanan takım bir anda ne oldu da böyle sıkıntılar yaşamaya başladı. Milli ara bu sorunların giderilmesi için büyük bir fırsat.