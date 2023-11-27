Hocanın eli değmiş

Göztepe, yeni hocası yönetiminde Tuzlaspor'u yenerek ilk iki için tekrar umutlandı.

Yönetim ligdeki başarısız sonuçlar sonrası acil kan değişikliği kararı almış ve Kokovic ile yolları ayırarak Bulgar hoca Stoilov ile anlaşmıştı. Hoca değişiklikleri genelde takımı olumlu etkiler. Ben de Göztepeli oyuncuların bu maçta nasıl reaksiyon göstereceklerini merak ediyordum. İlk 11'e baktığımda hocanın defans ile orta alanda değişiklikler yaptığını gördüm. Defansta Atınç, orta alanda Celil yedek soyundurulmuş.

Uzun zamandır ilk on birde şans bulamayan Doğan orta alana monte edilmiş.

Stoilov, hafta içi açıklamalarında "Daha dirençli, rakibi boğan takım istiyorum.

Oyun felsefem bu" demişti. Maç başlar başlamaz Göztepeli oyuncuları çok istekli ve arzulu gördüm. Sağ tarafta Ogün'ün bindirmelerini ben sayarken yoruldum. Doğan orta alana güç verdi ve Yalçın'ın biraz da yükünü almış oldu.

Stoilov hoca agrasif bir takım yapmış.

Takım gol pozisyonlarına girdi fakat ilk yarıda gol gelmedi. Tijanic'in üst direkte patlayan topu da şanssızlık idi.



Sahne Yalçın Kayan'ın

İkinci yarı başlar başlamaz Göztepeli oyuncular yine gol için yüklendi. Forvet oyuncuları gol atamayınca sahneye Yalçın çıktı. Yalçın öyle güzel bir gol attı ki hocasına "Ben bu takımda her zaman oynarım" mesajı verdi. Orta sahanın atom karıncası Yalçın, Mamah'ın vuruşunda kaleciden dönen topu takip etti ve Göztepe'yi rahatlatan golü de attı.

Günün başarılı ismi Yalçın sonrasında yine girdiği pozisyonda golü atsa hattrick yapacaktı. Yeni hoca yönetiminde alınan bu galibiyet takım üzerindeki olumsuz havayı bir anda dağıttı. Göz- Göz, tekrar ilk iki için iddiasını ortaya koydu. Hocanın elinin takıma değdiği bariz şekilde görüldü.

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