Kazanılan sadece üç puan değil

Göztepeli oyuncular ve teknik heyet, Giresunspor maçına şampiyonluk yarışındaki bir çok rakibinin puan kaybettiğini bilerek başladı. Alınacak galibiyet hem geçen haftaki Tuzlaspor galibiyetinin perçinlenmesi hem yeni teknik heyete güven oyu hem de Süper Lig için tekrar iddialı olmak demekti. Oyuncular zaten o kadar istekli ve azimli maça başladılar ki Giresunsporlu oyunculara nefes aldırmadılar. Geçen haftaki yazımda da yeni teknik direktör Stoilov'un sihirli elinin takıma değdiğini yazmıştım. Bu haftaki maçta da Göztepeli oyuncular maçın başından sonuna dek her topa aynı anda baskı uyguladılar ve birçok ikili mücadeleyi kazandılar.



GOLCÜ TAKVİYESİ ŞART

Göztepe'de Diouf'un ilk yarıyı kapatmasından sonra oyuncular ne kadar çok pozisyon bulsalar da direkt skora katkı yapacak oyuncu olmamasından dolayı ilk yarı en az 3-4 gol atılması gerekirken sadece 1 gol geldi. Mamah, Tjanic ve Messaoudi birçok net pozisyonu cömertçe harcadı. Maçın her iki yarısında Messaoudi'nin iki topunun direkten dönmesi de büyük şanssızlıktı. Göztepeli oyuncular gol için bastırmasına rağmen David Tijanic, belki Mamah'a futbol kariyerinin en basit golünü attırdı.



Mamah da golden sonra attığı takla ise görülmeye değerdi. İkinci yarı başlarken Giresunspor dirençli olmaya çalışsa da Göztepeli oyuncular yaptıkları baskı ile rakibini bunalttı ve kullanılan köşe atışında Giresunsporlu oyuncular topu kendi kalelerine gönderdi. Maçın 65.dakikasından sonra Giresunspor'un motivasyonu ister istemez düştü. Mamah bugünkü maçta iki gol atsa da Göztepe yönetiminin bana göre sağlam bir golcü takviyesi yapması şart.



Bu galibiyetle Göztepe ilk iki ile aradaki puan farkını üçe indirdi ve iddialı konuma geldi. Göztepe'yi her yerde destekleyen büyük taraftarını da saygıyla selamlıyorum. Her yerde ve her şartta takımlarının yanında ancak şampiyonluk yarışında heyecan iyice tavan yaptığında Gürsel Aksel Stadı'nın rakipler için korkulacak yer olmasını istiyorlarsa bu stadın tamamen dolması şart. Futbolcular üzerine düşeni yapmaya başladı. Yönetim de devre arasında mutlaka transfer yapacaktır. Büyük Göztepe taraftarının da artık stadı doldurması gerekiyor.

