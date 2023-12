Zirveye ortak oldu

Göztepe ligdeki konumunu belirlemek adına önemli maçta Gençlerbirliği'ni Başkent'te mağlup ederek zirvenin en büyük adaylarından birisi olduğunu gösterdi. Milli arada yaşanan hoca değişikliği futbolcular üzerinde olumlu bir hava oluşturdu. Futbolcularda, hem oyun anlamında bariz bir üstünlük hem de özgüven iyice arttı. Son maçlarda Göztepeli oyuncular sahanın her noktasında her topa baskı yaparak ne kadar istekli olduğunu gösterdi. Teknik direktör Stoilov, kazanan kadroyu Ankara'da bozmadı ve istikrarı seçti. Hoca oyuncuların sahada neler yapabileceklerini iyice öğrenmiş ve onlardan en üst seviyede verim almaya çalıştı. Bulgar hocanın gelmesiyle birlikte Göztepeli oyunculardaki dağınık görüntü tamamen ortadan kalktı sahada herkes birbiri ile yardımlaştı. Her oyuncu diğer takım arkadaşının eksiğini kapattı. Bu da galibiyetlerin küçük bir şifresi oldu.

TRAORE ADETA ŞOV YAPTI

Stoilov, Billal ve Mamah ile Gençlerbirliği'ni kanatlardan çökertmeye çalıştı.

Savunma arkasına atılan toplarla Gençlerbirliği savunmasını hataya zorladılar. Göztepe'nin savunma oyuncuları da Yatabare ve Kayode'yi nefes aldırmazken Göztepeli oyuncular ilk yarıda iki tane önemli fırsattan yararlanamadı. Kaleci Lis ise yine kalesinde güven verdi. Rakibin kullandığı penaltı atışında topu çıkararak takımını oyunda tuttu. İkinci yarı ile birlikte daha istekli ve arzulu Göztepe sahadaki yerini aldı. Kullanılan köşe atışında Nielsen, kafayla öne geçirdi. Öte yandan geldiği günden beri bazı kesimler tarafından eleştirilen Traore, ikinci yarıda iki tane net gol atarak Göztepe'nin bu zorlu deplasmandan üç puanla dönmesinde en büyük pay sahibi olan oyunculardan birisiydi. Maç bitiminde Göztepeli oyuncular, Ankara'nın soğuğuna rağmen kendilerini yalnız bırakmayan Göztepe taraftarı ile galibiyet coşkusunu kutladı. Alınan bu üç puan hem rakibi konumunda Gençlerbirliği'ni kısmen saf dışı bıraktı hem de takımı zirvenin en büyük adaylarından birisi haline getirdi.