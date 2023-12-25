Bodrum’dan Göz-Göz’e çelme

Hafta içinde lig lideri Eyüpspor'u 5-1'lik skorla geçen Göztepe'de yaşanan bayram havası kısa sürdü.

Eyüpspor'u farklı mağlup ettikten sonra herkes Göztepe'nin Ege derbisinde Bodrumspor'u çok rahat geçeceğini hesaplıyordu. Fakat futbol kağıt üzerinde değil sahada oynanıyor. Ev sahibi Bodrum FK bunun en güzel örneğini dün Göztepe karşısında ortaya koydu. Maçın başından itibaren daha istekli ve arzulu taraf olan Bodrumspor sahadan net bir skorla galip ayrıldı. Maç öncesinde zirve yarışındaki Kocaelispor'un puan kaybetmesinden sonra Göztepe, mutlak galibiyet düşüncesindeydi.

Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Göztepe'nin yeni hocası oyuncularına oynatmak istediği oyun sistemini kabul ettirdi demiştik fakat arada böyle iş kazaları tabiki olacaktır.

Göztepeli futbolcular sanki lig arasına erken girmişler, tatil modunda sahaya çıktılar. İlk yarı Göztepe'nin sadece Kubilay Kanatsızkuş ile bir pozisyonu vardı onun haricinde bir şey yoktu. İkinci yarıda Stanimir Stoilov gerekli müdahaleleri yaptı fakat yine Muğla ekibi İsmail Köybaşı'nın olduğu kanattan golü buldu.

Sonrasında ev sahibi farkı üçe çıkarınca Göztepeli oyuncular iyice oyundan düştü.



TAKVİYE GEREKİYOR

Bodrum FK açısından ise bu maç çok daha önemliydi. Son iki haftada 4 puan kaybeden yeşil-beyazlılar bu maçı kaybetmeleri halinde ilk iki yarışından hayli uzaklaşacaklardı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, bu bilinçle takımını hafta içi çok iyi hazırlamış.

Grubun en az gol yiyen ekibi karşısında dersini iyi çalışmış. 16 maçta 9 gol yiyen sarı-kırmızılı ekibe dün 3 gol birden atmayı başardılar. Devre arası transfer dönemi başlıyor. Göztepe bu sezon tekrar Süper Lig istiyorsa mutlaka ama mutlaka çok iyi bir golcü alması şart. Çünkü Göztepe gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyor. Yine Göztepe'nin orta sahayı toparlayacak tecrübeli bir oyuncuya da ihtiyacı gözüküyor. Bodrum da dün kazandı ama özellikle ileri uçta ilk yarıda yaşadıkları sıkıntı ortada. Hücum gücünü artıracak kilit oyunculara ihtiyaçları var.

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