Göz-Göz lidere acımadı

Göztepe, belki sezonun en zor maçı olarak gördüğü Eyüpspor maçını rahat bir şekilde kazandı. Bu galibiyetle Göz-Göz, lideri de yenerek zirve olduğunu bir kez daha herkese gösterdi.

Alınan bu galibiyet lider Eyüpspor'un da ligden kopup gitmesini engellemiş oldu.

Göztepe maça o kadar muhteşem başladı ki Eyüpsporlu oyuncular bu sezon ilk kez bir takım karşısında bu kadar aciz duruma düştü. Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'un gelişiyle birlikte Göztepeli oyuncular saha içinde ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar.

Göztepe sağlı sollu ataklarla ilk 10 dakikalık bölümde maçı 2-0'a getirdi. Hele sonrasında kaçan gollere ne demeli. İlk yarıda maçın 4-0 olması bile içten değildi. Göztepeli oyuncular ilk yarım saatte çıldırmış gibi istekli arzulu oynadılar. Fakat son vuruşlarda "Eyüpspor kalecisi Berke mi başarılıydı" diyeyim, yoksa "Göztepeli oyuncular mı şanssızdı" bilemedim.

Sonrasında Göztepeli oyuncular bir ara kendi sahalarına çekilince Eyüpsporlu oyuncular tehlikeli olmaya başladı. Bu pozisyonlardan birinde kaleci Lis başarılıyken birinde karambolde top sanki Göztepe kalesine girmemek için direndi. Zaten gelişen diğer atakta da gol geldi. Yine ilk yarıda Billel'in sakatlanması Göztepe'nin oyun sistemini bozdu ve mecburen oyun sistemi de değişti.

ISTEK VE ARZU SÜRDÜ

Maçın ikinci yarısında da Göztepeli oyuncular istek ve arzuları üst seviyedeydi. Bazı oyuncular dünkü maçta çok dikkat çekti.

Sakatlanana kadar Billal çok iyiydi. Yine çok kez eleştirdiğimiz Mamah ve Yalçın da muhteşem oynadılar. Göztepeli oyuncular üçüncü golü bulmak için yüklendi ama Kubilay Kanatsızkuş iki net pozisyondan yararlanamadı.

Sonrasında beklenen üçüncü gol geldikten sonra Göztepeli oyuncular peş peşe gollerini attılar. Son sözüm yine büyük Göztepe taraftarına olacak. Sizlerle beraber uzak deplasmanlarda zaten beraberiz.

Gürsel Aksel de dolmaya başladı. Sezonun ikinci yarısında tribünlerin tamamen dolu olması lazım ki rakipler buraya geldiklerinde neye uğradıklarını şaşırsın.