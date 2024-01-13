Göztepe yola devam ediyor

Birinci Lig'de ilk yarının son haftasında Bodrum deplasmanında yol kazasına uğrayan Göztepe'nin Sakaryaspor deplasmanından alacağı sonuç çok önemliydi.

Dile kolay kardeş kulüp Sakaryaspor, sarı-kırmızılı takımın ligdeki en önemli rakiplerinden biriydi. Göz-Göz bu deplasmanda üç puanla dönerek Bodrum FK maçının bir iş kazası olduğunu ve emin adımlarla Süper Lig'e kilitlendiğini futbol kamuoyuna gösterdi. Birçok oyuncunun sakatlık nedeniyle kadro olmamasından dolayı zorlanan Bulgar teknik adam Stoilov, hücumda Traore, Tijanic ve Kubilay Kanatsızkuş ile gol bulmayı planlamış. Bulgar hocanın gelişiyle birlikte oyun anlayışı olarak rakibine önde basan Göztepe, Sakarya'nın oyun kurmasını engeldi. Maçın henüz maçında bu anlardan birinde araya giren Ogün'ün başlattığı atakta Göztepe Tijanic ile öne geçti.



Lundqvist umut verdi

İkinci yarıda her iki takımda dengeli bir oyun oynadı. Teknik direktör Stoilov yorulan Yalçın, Traore ile David Tijanic oyundan alarak ön bölgede Ahmet Ildız'a ekstra görevler verdi. Ahmet Ildız da attığı harika golle hocasını adeta haklı çıkardı. Bu golden sonra ev sahibi takımın direnci de kırıldı. Ancak maçın son anlarında Lis'in yaptığı hata yenilir yutulur cinsten değil. Skor ne olursa olsun bundan sonra daha dikkatli olacağını düşünüyorum. Nitekim bu gol yüzünden Sakarya ile ikili averaj eşitlendi. Göztepe'de artık kadro derinliği de oluştu. Forma aslanın ağzında.

Çalışmayan, hocanın istediklerini yapmayan forma şansı bulamayacak.

Son olarak yeni transferlerden Ramon Pascal Lundqvist oyunda kaldığı kısa sürede kalitesinden esintiler sundu ve gelecek için umut verdi.

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