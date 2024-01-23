Gürsel Aksel Stadı'nı tıklım tıklım dolduran Göztepe taraftarı, Sakaryaspor deplasmandan alınan üç puanın ardından takımlarını bu soğuk havada ateşledi. İlk on bire baktığımızda, hafta ortasında takımdan ayrılan Tijanic'in yokluğunda tenik direktor Stanimir Stoilov, Ümraniye karşısına oldukça ofansif çıkmış.

Sakatlıktan kurtulan Obinna Mamah ile Ahmet Ildız ile gol bulmayı planlamış.

Yeni transfer Roman Lundqvist ise David Tijanic'in yerine monte edildi ilk yarı ve o plan tuttu. Oyun felsefesi baskılı oyun oynayıp maçı koparmak olan Göztepe, bunu da başardı. Yeni transfer Welinton Heliton kupa maçında ilk golünü atarken Ümraniye'yi de boş geçmedi. Göztepe artık bence bu ligin üstünde bir takım olmuş. Tabii ki bu teknik direktör Stoilov'un eseri. Öyle bir takım yapmış ki, 11 oyuncu sahada o kadar konsatre ki, neredeyse topu ısracaklar.

Özellikle yeni oyuncular Welinton ve Roman'ı çok beğendim.

Attıkları gollerle bunu kanıtladılar. Şunu söyleyeyim, ufukta Süper Lig gözüküyor. İkinci yarıda Stoilov'un geri çekileceğini düşünenler yanıldı.



TARAFTAR ETKİSİ

Taraftarın desteğini arkasına alan sarı-kırmızılılar rakibine sahayı dar etti. Sahanın en iyilerinden Doğan, Ahmed'in asistini iyi değerlendirdi ve fişi çekti. Oyuna sonradan giren Traore'nin asistinde Kubilay şeytanın bacağını kırdı. Son olarak şanlı Göztepe taraftarına özel teşekkür. Bu soğuk İzmir akşamında hem bizi hem takımı ateşlediler. Dedim ya yolun sonu Süper Lig.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın