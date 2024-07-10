Göztepe’de gerçekçi hedef ne olmalı?

Türkiye'de TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkan takımların genel istatistiklerine bakıldığında lige çıkan bir çok takım bir sezon ligde oynadıktan sonra küme düşüyor. Olaya bu açıdan bakıldığı zaman Süper Lig'in yeni ekibi eski gediklisi Göztepe'de taraftarların beklentisi yüksek olsa da işler öyle hesaplandığı gibi gitmiyor.

Geçen yıl dolu tribünleri önünde Süper Lig'e yüksele coşkusu yaşayan Göz Göz'de tabiki geçen yılın kadrosundan birçok oyuncunun olmayacağını futbolcularda biliyordu bizler de biliyorduk. Sezon başı hazırlık döneminin ilk etabını Urla'da yapan Göztepe'de bu süreç içinde transfer çalışmaları hız kazandı.

LİS'İN AYRILIĞI BÜYÜK KAYIP!

Listesine birçok yıldız oyuncuyu dahil eden Göztepe'de şüphesiz şu anlık en büyük kayıp kalede yaşanıyor. Geçen yıl Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Polanyalı kaleci Meteusz Lis'in takımdan ayrılması büyük kayıp olarak gözüküyor. Göztepe yönetimi, Polonyalı kaleciyi ikna etmek için uğraşırken yine Altınordu patentli kaleci Erce Kardeşler ile de temaslarına devam ediyor.

BİLİNEN OYUNCULAR ALINDI

Göztepe yönetimi Süper Lig deneyimi olan sağ bek Nazım Sangere ve stoper Koray Günter'i kadrosuna dahil etti. Yine Slavia Sofia takımında forma giyen ön libero Isaac Solet kadroya dahil oldu.

GÖZTEPE SLOVENYA'DA GÖRÜCEYE ÇIKACAK

Yeni sezon öncesi kamp çalışmaları için Slovenya'ya gidecek Göztepe, burada oynayacağı 4 hazırlık maçından sonra kadrosundaki eksik mevkileri daha net bir şekilde görmüş olacak. Bu maçların ardından transfer çalışmalarının biraz daha hızlanmasını bekliyorum.

TARAFTAR GÖREVİNİ YAPTI

Geçen yıl dolu tribünlere oynayan Göztepe'de taraftar ise üzerine düşen görevi çoktan yaptı. Önümüzdeki sezona satışa çıkan kombinelerin tükenmek üzere olduğu belirtildi.

GERÇEKÇİ HEDEF NE OLMALI ?

Şu anda yeni sezonun başlamasına ve transfer sürecinin bitmesine uzun bir süre var. Göztepe yönetiminden gelen açıklamalara göre gerçekçi hedefler konuşuluyor. Bu hedefler ne olmalı derseniz ilk hedef ligde kalmak, sonraki hedef ise ligi ilk 10 içinde bitirmek olmalı derim.