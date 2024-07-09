Türkiye’nin Altınordusu’ndan gurbetçinin Altınordu’suna

Türkiye'de alt yapı ve oyuncu yetiştiriciliği denilince akla gelen kulüplerin başında Altınordu gelir. Başkan Seyit Mehmet Özkan yönetiminde Türk futboluna başta Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder olmak üzere Enis Destan, Erce Kardeşler, Burak İnce, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan gibi birçok yıldızlar armağan eden İzmir ekibi, pandemi döneminde Süper Lig'in kapısından döndü. Pandemi döneminin kendilerini olumsuz etkilediğini her fırsatta dile getiren Başkan Seyit Mehmet Özkan, takımın yaşadığı son yıllardaki düşüşe bir türlü çözüm bulamadı. Süper Lig'in kapısından dönen İzmir ekibi, sonrasında TFF 1. Lig'e veda etti. Geçen yılı TFF 2. Lig'de tamamlayan Altınordu, yeni sezonda tekrar TFF 1. Lig'e çıkmak için radikal kararlar aldı.

METİN OKTAY YERLEŞKESİ'NDE YATILI DÖNEMİ BİTTİ

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde kurulan ve Avrupa'nın birçok kulübündeki yerleşkede geçtiğimiz yıllarda 12 yaşından 19 yaşına kadar yaklaşık 120 sporcu ileri futbol eğitimi alıyordu. Başkan Özkan, kulüp sitesinde yazdığı yazıda ekonomik giderlerin de arttığını belirterek yatılı ileri futbol eğitiminin sonlandırıldığını açıkladı.

GURBETÇİ YOĞUNLUKLU KADRO OLUŞTURULDU

2024 projesi kapsamında Başkan Seyit Mehmet Özkan, sezon sonunda uzun yıllardır beraber çalıştığı A Takım Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka ve ekibi ile vedalaşarak takımı Alman ekolünden gelen Olcay Şahan'a teslim etti. Olcay Şahan'ın gelmesi ile transfer hareketliğinin başladığı İzmir ekibinde genellikle Almanya doğumlu gurbetçi oyuncular Alper Tursun, Yusuf Örnek, Emre Tokat, Ali Çırak, Emir Can Cangel, Kaan Baysal, Tahsin Çakmak, Hüseyin Bulut, Bahattin Karahan, Emre Aydınel transfer edildi. Kadroda yer alan Keni Var Uzun ve İlkan Seven de gurbetçi patenli oyuncular olarak biliniyor. Altınordu yönetimi, Almanya doğumlu Olcay Şahan, kendi Öz Kaynak Sistemi oyuncuları ve gurbetçi yeni transferleri ile ligde nasıl bir performans gösterecek herkes tarafından merakla bekleniyor.

Geçmiş yıllarda çalıştığı teknik adamlara ilk 11'de belli sayıda Öz Kaynak Sistemi oyuncu oynatması konusunda telkinlerde bulunan Başkan Özkan, yeni dönemde nasıl bir strateji izleyeceği ise bilinmiyor.

EFELER SK 09 TAKIMI İLE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Öte yandan her yıl birçok oyuncuyu yetiştiren İzmir ekibi, kadrosunda değerlendiremediği oyuncuları değişik kulüplere kiralık gönderiyordu. Geçmişte Niğde Anadolu FK ile pilot takımı anlaşması yapan İzmir ekibi, şehrin uzak olmasından dolayı bu birliktelikten istediği sonucu alamayan Altınordu yönetimi, bu defa Efeler SK 09 Takımı ile stratejik işbirliği anlaşması yaptı. Geçen gün kamuoyuna yapılan bilgilendiremeye göre İzmir ekibinde forma şansı bulamayan genç oyuncuların 'bu sayının 12 civarında olacağı' konuşuluyor. 3. Lig'de mücadele eden Efeler SK 09 takımında forma giyecek. Genç futbolcular, burada gösterecekleri performansa kendi kariyerlerine yön verecek.