Geçen sezon şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından elindeki mevcut kadroyu koruyarak yaptığı transferlerle lige tutunmak isteyen Bodrum FK, gerçekle yüzleşti. Birçok tartışmaya rağmen stadını ışıklandıran ve maçlarını Bodrum'da oynayacağını resmi olarak ilan eden yeşil-beyazlılar, ilk sınavını Gaziantep FK karşısında verdi. Antep karşısında teknik direktör İsmet Taşdemir'in sahaya sürdüğü 11'in 9'u geçen sene 1. Lig'de forma giyen futbolcular oluşturdu. Bodrum ekibi maça etkili başladı. Kısım kısım ataklara girip gol pozisyonları da bulsa bir türlü istediği sonuçları elde edemedi. Müsabaka Bodrum temsilcisinin üstünlüğüyle devam etse de bir türlü beklenen skor gelmedi. Gaziantep FK'nın orta saha oyuncusu Quentin Daubin, ikinci sarı karttan kırmızı kartı görmesinin ardından Bodrum FK'nın maçta üstünlüğü elde etmesi bekleniyordu. Ancak Antep ekibinin teknik direktörü Selçuk İnan, yaptığı kritik hamlelerle maçta oyun üstünlüğünü eline aldı. Kısır gelişen ataklar, oyuna sonradan giren Kenan Özer, Dimitrov gibi isimlerin katkıları bir türlü takıma gol olarak yansımıyordu. İşte Bodrum FK ve teknik direktör İsmet Taşdemir burada gerçek ile yüzleşti. Yeşil-beyazlı ekip, 90+7'de Antep temsilcisinin sağdan kullandığı kornerde Saborit'in golüne engel olamadı.

DEVLER ARENASI BAMBAŞKA

Bu golün ardından büyük üzüntü yaşayan Bodrum FK oyuncuları, adeta yıkıldı ve Süper Lig gerçeğiyle yüzleşti. Maç boyunca üstünlüğü elde tutup istekli bir oyun sergileseler de devler arenasının acımasız gerçeğiyle yüzleştiler.

Önümüzdeki haftalarda bütün takımlar adaptasyon sürecini atlatır ve sahada gerçekten mücadele etmeye başlarlarsa Bodrum'un işi daha zorlaşacak. Şu an herkes ısınma turları atıyor. Daha Muğla ekibinin önünde çok zorlu ve dikenli yollar var. Çünkü bu lig bambaşka bir lig, Süper Lig'in şakası olmaz. Bodrum'un şapkayı önüne alıp düşünmesi gerekiyor. Bir de edindiğim bir bilgiyi de paylaşmak isterim.

Yönetim, yeni yıla daha büyük bir stat yapmak istiyormuş ve çalışmalara başlanmış.