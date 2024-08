Lige puanla başlamak önemliydi

Uzun bir aradan sonra layık olduğu Süper Lige dönen Göztepe, ilk maçında deplasmanda Antalyaspor ile berabere kalarak sezona puanla başladı.

Stoilov'un öğrencilerin hazırlık döneminin ardından Antalya karşında nasıl bir performans göstereceklerini herkes gibi bende merak ediyordum. Kadrolara baktığımda geçen yıl şampiyon kadrodan fazla değişiklik görmedim. Yeni transferler stoperde Koray Günter sağ tarafta Nazım Sangare ,sol bekte ISAAC SOLET ile Miroshi ilk on birde yerini almış. hücum hattında Kubilay Kantsizkuş ve Romolu Curiz Göztepenin gol ayaklarıydı.

İlk yarıda ön alanda baskı olunca Antalya defans oyuncuları geride top yaptirmayarak oyun düzeni bozmaya çalıştılar. geçen senenin defansın belkemiği Heliton sakinliği arkadaşlarına güven verdi. ISAAC SOLET bileklerine çok hakim hırsı mucafelesi göz dolduran isimlerin başında geldi. Koray Günter'in zaten klasi tartışılmaz oda iyilerin başında. Göztepe'de hocanın geldiğinden beri oynatigi 3-5-2 oyun planında degislik yok.

Göz Göz nedense ikinci yarıya tutuk başladı. Antalyasporlu oyuncular, Nazım Sangare'nin olduğu bölümden hücum yaptılar ve pozisyonlar bulmaya başladı. Ev sahibi takım etkili gelmeye başlayınca teknik heyet Sangare ve Koray'ı oyundan almak zorunda kaldı. Yine orta sahada daha dinamik oyuncular sahaya çıkınca ev sahibi takımın baskısı azaldı.

TAKIM DAHA OTURMAMIŞ

Sezonun ilk maçları her takım için zor olur. Sonuçta takım hazırlık döneminde özel maçlar yapsa da lig maçları tabiki farklı oluyor. Nasıl diğer takımlar ilk maçlarında oyun planlarını oturmakta zorlandıysa Göztepe'de bu akşam zorlandı. Her ne kadar hazırlık süreci olsa da Göztepe'nin biraz daha zamana ihtiyacı gözüküyor. Bir de her ne kadar maç geç olsa da İzmir'de akşam saatlerinde havanın serin olduğunu dostlarımdan öğrendim ama Antalya'da hava sıcaktı. Bu oyuncuları etkilemedi dersek yalan olur.

LİS GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan Göztepeli taraftarların dönmesini dört gözle bekledikleri Lis ile ilgili de bir bilgi aldım. Lis, gelince takıma ve taraftar da biraz daha rahat maç seyreder diye düşünüyorum