Göztepe’nin yabancılarına tam not

Göztepe, Süper Lig'deki ilk sınavında Antalyaspor deplasmanında üç puan alması gerekirken bir puana razı oldu. Geçen yıl kadrosundan yerli oyuncularda fazla değişiklik yapmayan Bulgar teknik adam, Stanimir Stoliov, izlediğim kadarıyla 3-5-2 sisteminden vazgeçmemiş ki, önde baskıyla rakibi yıpratarak sonuca gitmeye çalıştı. Takımın tek eksiği sağ tarafta oynayan stoper ve bekleri Nazım Sangare ile Koray Günter'in henüz hazır bir görüntü vermemesiydi. Hocanın transferini istediği 5 yabancı oyuncunun ise isabetli seçimler olduğu gözüktü

Geçen hafta oynanan Antalya maçında göze batan oyuncuların başında gelen Isaac Solet, mücadelesi hırsı oyun zekası ve birebirlerde rahat adam geçen yapısıyla sahada arkadaşlarına güven verdi. En çok beğendiğim yönleri de top kontrolü ve araya attığı toplarla arkadaşlarını gol pozisyonuna sokması oldu.

Göztepe'nin yeni sol beki Brezilyalı Djalma Antonio da Silva Filho, hücuma verdiği katkı, ters kademeye girişleri ve rakibe nefes aldırmayan yapısıyla göz doldurdu

Shaktar Donetsk'ten transfer edilen sağ stoper Novatus Dismas, sağlam fiziğiyle ve geriden oyun kurmadaki başarısıyla hatasız bir oyun sergiledi

Japonya'dan transfer edilen Kuryu Matsuki'nin hazırlık maçında sakatlanarak 1 ay sahadan uzak kalacağı öğrenilirken, hazırlık döneminden edindiğim bilgilere göre o da Göztepe orta sahasına can suyu olacak

Fransa'nın Bordeaux ve Kamerun Milli Takımı'nın defans oyuncusu Malcom Narcisse Bokélé Mputu'nun da önümüzdeki günlerde görev alarak Göztepe'nin sağ bekteki açığını kapatacağını düşünüyorum

Göztepe'nin genç kalecisi Arda Özçimen, Lis'in yokluğunda kalesinde güven veren bir görüntü çizerek, ben buradayım mesajı verdi

KALECİ LİS GÖZTEPE'YE DÖNÜYOR

Geçen yılın devre arasında Brezilya'dan transfer olan Romulo Santos, attığı gollerle Göztepe'nin Süper lige çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu. Antalya maçında da birçok gol pozisyona giren golcü, biraz becerikli olsaydı Göztepe'yi 3 puanla tanıştıracaktı.

Göztepe yönetiminin bir an önce çok iyi bir santrfor alması lazım. Bildiğim kadarıyla birçok oyuncuyla görüşme halinde olduklarını öğrendim. Kaleci Lis'in ise transferinin bittiği, Fenerbahçe maçından sonra kaledeki yerini alacağı bilgisini edindim.