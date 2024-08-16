Tecrübesizliğin kurbanı oldu

Trendyol Süper Lig'e yükseldikten sonra elindeki mevcut kadroyu koruyarak devler arenasında boy gösteren Bodrum FK, ilk sınavında tecrübesizliğine yenik düştü. Herkesin sürpriz olarak değerlendirdiği şampiyonluğunu ilan ettikten sonra mütevazı bir kadro ile zorlu maratona hazırlanan Muğla ekibi, Gaziantep FK karşısında istekli bir oyun sergilese de bir türlü beklediği golü bulamadı. Takıma istekli ve arzulu oynasa bile bu ligin derecesi alt liglere kıyasla zorludur. Hiç beklemediğin bir anda şapkadan tavşan çıkabilir. Keza Antep temsilcisi karşısında Muğla temsilcisi bununla yüzleşti. Belki maçta baştan sona kadar üstünlüğü Bodrum elinde tutsa da son saniyelerde kalesinde gördüğü gol ile gerçek ile yüzleşti.



TAKVİYE ŞART

Tarihinde ilk kez süper lig maçına çıkan Bodrum FK, 90 dakika baskılı bir oyun sergilese de 90+7 de yediği golle hayal kırıklığına uğradı. takımın ilk yarı neredeyse 5 0 öne geçmesi gerekirken evinde mağlup olması, oyuncu kadrosunun tecrübe eksikliğini gözler önüne sererken, kadro derinliğinin olmayışı da iyi bir golcü ve orta saha takviyesine ihtiyaç olduğunu gösteriyor



TAŞDEMİR OYUNDAN MEMNUN

Bu mağlubiyete rağmen tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir ise oyundan memnun kaldığını belirtti. Aslında bunu herkes sahada görebiliyordu fakat bitirici bir oyuncu 3 puana uzanamadı. Bu maç hiçbir şey için ölçüt değil. Bodrum, isterse bu lige tutunur. Yeter ki doğru yerde doğru hamleler yapılsın. Oyuncuların arzusunda hiçbir eksik yok.