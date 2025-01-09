Göztepe Kupa’yı istiyor

Süper Lig'e oldukça iyi başlangıç yapan ve ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Göztepe, Türkiye Kupası'nda iyi başlangıç yaptı.

Bu sezon ilk kez uygulanan yeni Türkiye Kupası statüsünde Göztepe, TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurum deplasmanından istediğini alarak dönmesini bildi. Ocak ayında Türkiye'nin en sıcak yerlerinden birisi olan Urla'da antrenman yapan Sarı-kırmızılı takım, belki de Türkiye'nin en soğuk yeri Erzurum'da maça çıktı. Nasıl futbolcular gibi ben de ılıman bir iklimden -11 C olan soğuk bir yerde maç oynamak ve izlemek birazcık zordu. İnanın ben tribünde ben oturduğum yerde dondum. Saha da zaten buzla kaplı gibiydi.

GÖZTEPE İSTEDİĞİNİ ALDI

Maça gelince iki takım önce gol yememek stratejisi için çıktığı için karşılaşma orta saha şeklinde geçti. Bazı pozsiyonlarda ev sahibi ekip etkili olmaya çalışsa da kaleci Arda bu pozisyonlarda başarılıydı. Göztepe rakibinin üzerine gelmeye başlayınca Erzurumspor boşluklar vermeye başladı.

İlk yarının sonlarına doğru gelişen atakta ceza alanı içinde Ogün Bayrak'ın pasında Victor Hugo topu filelerle buluşturdu. İkinci yarıda Göztepe ligde oynanacak Kasımpaşa maçını da düşünerek birazcık daha rölantiye döndü. Bir çok yıldız oyuncu da kenara geldi. Yedek oyuncular sahada boy göstermeye başladı. Soğuk havada oyuncular kendilerini de fazla sıkmayarak ve sakatlık geçirmemek adına kontrollü bir oyun sergilediler. Göztepe, yeni formatta da kupada finale kadar gitmek istediğini gösterdi.