Böyle penaltı verilmez!

Süper Lig'de Göztepe adına Galatasaray maçı tam bir test maçı olacaktı. Bu sezona muhteşem başlangıç yapan İzmir ekibi, ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni topluyordu. Sahasında Fenerbahçe'ye kök söktüren, Trabzonspor'a mağlup eden deplasmanda Beşiktaş'ı yenen Göz Göz'ün Ali Sami Yen'de Galatasaray'a karşı ortaya koyacağı futbol merakla bekleniyordu.

HAKEM YAZMAK İSTEMİYORUM AMA…

Galatasaray ile oynanan maçta analiz yapmak isterdim ama daha maçın hemen başı denilecek dakikalarda bir pozisyonda çalındı inanılır gibi değil. Yanımızda seyreden Galatasaray yazarları ve muhabirlerinin bir çoğu bunun penaltı olduğuna inanamadı. Devre arasında hakem yorumcularının yorumlarına göz attığımda da maçın hakemi Alper Akarsu'ya büyük tepki vardı. Kısaca yorumlara da baktım. "Türk hakemliği bitmiş. Bu adamın lisansını yırtacaksın. Amatörde bile maç yönetemez. Galatasaray yine penaltı joker hakkını kullandı" yorumları yapılmış. İnanın böyle bir penaltı olmaz yaa…

Göztepe, penaltı golünün ardından tekrar arzulu ve istekli futbolu ile oyuna ortak olmaya çalışırken yine maçın hakemi saçma sapan fauller ve kartlar kullanarak Göztepe'nin ataklarını kesti. Göztepe, golcüsü Rumulo ile beraberliği yakaladı. İkinci yarıda yine orta saha şeklinde geçen maçta Galatasaray golü buldu. Göztepe beraberlik için son dakikaya kadar saldırdı. Bu deplasmandan mağlubiyetle dönülse de Göztepe Galatasaray'a karşı asla ezilmedi. Puan almak için mücadele etti ama sanki maçtan önce 'Göztepe ne yaparsa yapsın bu maçı kazanamaz' algısı vardı sanki bu senaryo aynen gerçekleşti.

GÖZTEPE KAVGAYA DAHİL OLMAMALI AMA HAKKINI DA YEDİRMEMELİ

Galatasaray'a karşı ezilmese de hakem takdir hakları ile mağlup olan Göztepe yönetiminin özellikle büyük takımların kendi aralarındaki kavgaya dahil olmaması gerekiyor bunu söylerken de hakkını aramasın diye bir şey söylemiyorum. Yönetiminin maçın bitiş düdüğü ile birlikte hemen hakkını aramak için gerekli girişimleri en üst seviyeden başlatması gerekiyor. Saçma sapan verilen penaltı kararı ile maça mağlup başlamak ardından takdir haklarının hepsi rakipten yana kullanılınca Göztepe'nin buradan puan alması tabi ki zor olur.

Herkese laf yetiştirmeye çalışan futbolun marka değerinden bahseden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı acaba bu hakemi Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maça nasıl gönderecek. Acaba TFF Başkanı ve MHK Başkanı hakem Alper Akarsu'nun performansından memnun olacak mı ?