Göz-Göz’ün Cimbom'a karşı zafer planı

Cumartesi günü lider Galatasarayla karşılaşacak olan Göztepe'de bütün planlar puan ve puanlar almak üzerine kuruldu. Moral motivasyon olarak çok iyi durumda bulunan takımın aslında 2024 yılı boyunca futbol olarak belli bir başarı istikrarını sağladığını söyleyebiliriz. 1. Lig'de şampiyonluğu getiren Stoilov'un güçlü ve yılmayan oyunu, Süper lige geldiğinde daha da oturmuş ve saat gibi işleyen bir taktik anlayışa ulaştı. Bu da ligde dev takımlara dahi üstünlük kurabilen bir Göztepe izlememizi sağladı.

STOILOV SÜRPRİZ HAZIRLIĞINDA

Ligdeki tek namağlup takım olan Galatasaray'a ilk yenilgisini tattıran hoca olmak Stoilov için de önemli bir motivasyon. Bunun için öncelikle gol yememesi gerektiğinin de farkında. Sağlam bir savunma hattıyla Cimbom'u karşılamak isteyen Hoca, orta sahada rakiplerine üstünlük kuran Torreira-Sara ikilisi için önlemini alacak. Gol yollarında büyük tehlike yaratan Osimhen için de duran toplar ve koşu yoluna derin paslar konusunda rakibine izin vermeyecek.

SAKATLAR DÖNÜYOR

Göztepe için sezonun en önemli müsabakalarından biri olacak bu maçın öncesinde sarı-kırmızılılar iyileşen oyuncularla moral buldu. Hatayspor karşılaşmasında kafasına darbe alan ve gözaltı kemiği kırılan stoper Taha Altıkardeş, özel bir maskeyle forma giymeye başladı. Ahmet Ildız'dan da güzel haber geldi. Gaziantep deplasmanında ağlara yolladığı golle takdirleri toplayan oyuncu tamamen iyileşti. Brezilyalı Juan Santos'un da ağrılarının geçtiği ve sahalara döneceği bildirildi.