Bodrum FK’nın yolu dikenli

Bodrum FK, evinde konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak, bir türlü beklenen çıkışı yapamıyor. Maç boyunca sergilediği futbol, yeşil-beyazlı camiayı hayal kırıklığına uğratırken, son dakikalarda gelen reaksiyonlar ise bir nebze de olsa umut verdi. Ancak, nihayetinde kaybedilen iki puan, bu ligin sert ve rekabetçi atmosferinde Bodrum FK için büyük bir kayıp oldu.

Özellikle maçın ilk 80 dakikasında, Bodrum FK'nı sanki sahada varlık gösteremedi. Hava biraz ağır, tempo düşük, oyun stratejisi ise kaybolmuş gibiydi. Kayserispor'un savunması dağılmadığı sürece, Bodrum'un ofansif gücü pek etkili olamadı. Yine de takım son 10 dakikada bir kıpırdanma gösterdi. Maçın son anlarında, hatta uzatmalarda buldukları pozisyonlar, Bodrum FK'nın kazanma arzusunu ve mücadelesini ortaya koydu. Ancak ne yazık ki, 1-0'dan 2-1'e dönme fırsatları sonuçsuz kaldı ve bu da bir kez daha takımın eksiklerini gözler önüne serdi.

BU MAÇLAR KAZANMALISIN

Futbolun doğasında beraberlikler var, ancak evindeki maçlarda kazanmak, özellikle alt sıralardan uzaklaşmak ve üst sıralara tırmanmak isteyen takımlar için çok önemli. Bodrum FK, Kayserispor karşısında tam da bu tür bir galibiyet alması gereken bir maçta iki puan kaybetti. Bir takımın iç sahada kaybetmemesi gerektiği, futbolun en temel kurallarından biridir. Ev sahibi avantajını kullandığınızda, kayıplar minimum olmalı, galibiyetler ise maksimumda tutulmalı. Bu tür maçlar, sezon sonunda büyük farklar yaratabilir.

ACİL TAKVİYE İHTİYACI

Bodrum FK'nın önünde şimdi zorlu bir Beşiktaş maçı var. Siyah-beyazlılar, bu sezonun şampiyonluk adaylarından biri olarak, her geçen hafta gücünü daha da pekiştiriyor. Beşiktaş, sahasında da deplasmanda da etkili oyununu sürdürüyor ve Bodrum FK için gerçekten büyük bir test olacak. Kayserispor'a karşı zorlanan yeşil-beyazlılar, Beşiktaş gibi üst düzey bir rakibe karşı nasıl bir performans sergileyecek, bu büyük bir merak konusu.

Ancak Bodrum FK için bu maçı geçip geçmemek, aslında sadece Beşiktaş karşısındaki performanstan değil, genel takım yapısından ve kadro kalitesinden de çok şey ifade ediyor. Şu anki kadro yapısıyla, Bodrum FK'nın Beşiktaş gibi güçlü bir rakibe karşı çok ciddi bir direnç gösterebilmesi zor görünüyor. Bu nedenle, teknik direktör Volkan Demirel'in acil olarak takıma takviye yapması gerekiyor. Mevcut kadronun içindeki oyuncuların özverisi tartışılmaz, fakat sezonun ilerleyen haftalarında rakiplerin çok daha zorlu olacağı aşikâr. Şu anda takımda eksik olan bölgeler, özellikle orta saha ve hücum hattında birkaç nokta var. Bu alanlarda yapılacak takviyeler, hem oyun düzenini hem de takımı ileriye taşıyabilir.