Bodrum FK'ya 1 puan tesellisi

Süper Lig'in 20'inci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda golsüz berabere kalan Bodrum, puan teselli oldu. Evindeki son 6 maçı kazanan Gaziantep FK'ya karşı iyi direnen yeşil-beyazlılar rakibin serisine son verdi. Umut veren bir oyun sergileyen takım puanını 16 yaptı ancak düşme hattından henüz kurtulamadı

5 maç sonra deplasmandan puan çıkaran yeşil beyazlılar, Taylan Antalyalı ve Celal Dumanlı ile gole yaklaşsa da bu fırsatları değerlendiremedi. Gaziantep FK.'nın da bir topu direkten döndü.

VOLKAN DEMİREL TRANSFERDE ISRARCI

Takviye yapacaklarını ve gelecek yeni oyuncularla birlikte kaliteyi yukarılara çekeceklerini ifade eden Demirel, "Bizim oyunumuzda defansa çekilmek yok. Tam tersine elimizdeki bütün ön oyuncuları sokmaya çalıştık. Bizim kafamızda tamamen kazanmak vardı. Ancak oyuncuların maçı kaybetmeme psikolojisi ister istemez takımı biraz geriye doğru itiyor" dedi.

Transfer çalışmaları ile ilgili soruya cevap veren Demirel, "4-5 transfer yapmamız lazım. Yeni transferlerden birini kullandık ama o da fiziksel olarak hazır değil. Jonathan Okita'nın daha ilk maçı. Kendisini 60-65 dakika oynatmayı düşünüyordum ama 80-85 dakika oynadı. Birkaç tane daha yetenekli, daha çok lige müsait oyuncuları bulabilirsek bence daha iyi puanlar toplayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.