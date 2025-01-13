Gürsel Aksel’de Avrupa tezahüratları

Göztepe, muhteşem seyircisi önünde Kasımpaşa engelini de aşarak Avrupa yolunda bir engeli daha aştı.

Hafta içi ve İzmir'deki yağmura rağmen taraftarlar kendilerine ayrılan tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Taraftar destegi ile maça başkayan Göz Göz, daha ilk dakikadan itibaren maça öyle baskılı başladı ki Kasımpaşalı futbolcular, neye uğradıklarını şaşırdılar. Bu akşam David Tijanic ve Romulo muhteşem oynadı. Konuk takım oyuncuları, Göztepeli futbolcuları durdurmakta çok zorlandı. Daha 2. dakikada Nielsen'in ortasında Romulo harika vurdu fakat kaleci son anda kornere çeldi. Bu pozisyon maçın oldukça hareketli geçeceğinin sinyalini verdi. 5.dakikada Dennis'in pasını iyi değerlendiren Tijanic takımını öne geçirdi.

Şunu söylemek isterim böyle bir seyirci inanın çoğu takımda yok. Seyirci futbolcuyu öyle bir ateşliyor ki sahaya kimi koysanız dişine takarak terinin son damlasına kadar koşar. Sanki bu akşam Avrupa maçına gelmiş gibi hissettim. Zaten Göztepeli oyuncular da üzerlerine düşeni sahada gösterdiler.

İkinci yarıda da aynı istek ve arzusuna devam eden Göztepeli futbolcular, 55'de Juan ile farkı ikiye çıkardı.

78'de bu defa sahneye çıkan günün başarılı ismi Romulo rakibin fişini çekti ve durumu 3-0'a getirdi. Maçın son bölümünde Victor Hugo durumu 4-0 yaptı.

Bulgar teknik adam, "Mücadele ve hücum futbolu severim" açıklaması vardı. Göztepeli oyuncular Kasımpaşa önünde aynı bir makina gibi oynayıp rakiplerini net bir skorla mağlup ederek emin adımlarla Avrupa yoluna devam etti.