Manisa evinde yaralı

Aldığı galibiyetlerle bir anda play-off heyecanına ortak olan Manisa FK., evinde oynadığı Ümraniyespor karşılaşmasında şok bir yenilgi aldı. Maçın ilk 22 dakikasında 3 gol birden yiyen Ege ekibi, arka arkaya yediği gollerden sonra reaksiyon gösteremedi ve Ümraniyenin rölantide oyunuyla sahadan üzgün ayrıldı. Manisanın yediği son golü Oğuz kendi kalesine gönderdi. Bu sonuçla 26 puanda kalan Ege temsilcisi 14'üncü sıraya geriledi

TRANSFER ŞART

Birbirine yakın puanlarda takımların bulunduğu 1. ligde, Manisanın alacağı galibiyetler çok önemli. Bu sonuçla Gençlerbirliği ve Ümraniye gibi takımların altında kalan takımın bundan sonra alacağı puan ve puanlar onu play-off'a da taşıyabilir, düşme hattına da yollayabilir. Aslında yapması gereken arka arkaya galibiyetler aldığı maçlardaki gibi baskılı ve mücadeleci futbolundan taviz vermeden rakibi yıpratmak olmalı. Ayrıca ligin ilk devresini bitirdiğimiz haftalarda bir bu kadar daha maç olduğunu hesap edersek, Manisanın transfere ihtiyacı olduğu gün gibi ortada ve nokta atışlarıyla bu sorun çözülürse play-off hedefi hiç de uzak değil, moral bozmamak lazım.

HOCA İLK YENİLGİSİNİ ALDI

İlginç bir tabloyla karşı karşıya gelen Manisa FK'nın düşme hattı ile 3, Play-Off potasıyla ise arasında sadece 2 puan fark bulunuyor. Takımının başında ilk yenilgisini alan Teknik Direktör Hakan Şapçı, "Yediğimiz üst üste gollerin ardından oyunda kalamadık. Çok erken dakikalarda aleyhimizde kötü sonuç elde ettik" dedi. Manisa FK bu hafta sonu yine evinde İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek