Süper Lig'de geçen hafta Kasımpaşa'yı 5-0 yenerek büyük sükse yapan Göztepe, sahasında Antalyaspor engelini de kayıpsız geçerek taraftarlarım tezahüratlarında olduğu "Göztepemiz Avrupa'ya" hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Pazar günü neredeyse kahvaltı saati denilebilecek bir saatte oynanan maçta Gürsel Aksel Stadı tamamen doluydu. Göztepeli taraftarlar, İzmir'deki maçlarda üzerlerine düşeni yeterince yapıyor. Göztepeli futbolcular da oynadıkları muhteşem futbolla tribünlere gelenlere futbol resitali sunmaya devam ediyor.



İSTEK VE ARZU ÜST SEVİYEDEYDİ

Maçın başlamasından itibaren Göztepeli futbolcuların istek ve arzuları çok üst sevivedeydi. Maçın daha ilk 10 dakikası içinde girilen pozisyonlar bu maçın gollü geleceğini gösterir gibiydi. 8. Dakikada Nielsen'in ara pasında Juan golü geldi. Uzun bir VAR inceleme sonrasında gol kararı tribünleri coşturdu.

Yine bu golden sonra Matsuki ile golü yaklaşan Göztepe, bir türlü ikinci golü bulmakta zorlandı. 34. Dakikada yaşanan pozisyonda üst direğe çarpan topun içeriye düştüğü itirazları yapılsa da maçın hakemi oyunu devam ettirdi. İlk yarının son dakikasında ise Bokeli ve Heliton'un anlaşmazlığında kalecic Lis yaptığı kurtarışla rakibe gol izni vermedi.

İkinci yarının ilk 20 dakikası yine iki takım etkili oldu. Sonrasındaki oyunu değişikliklerinden sonra oyunun temposu çok düştü. Maçın son dakikalarında yine kaleci Lis'in kritik bir hamlesi geldi.

Göztepe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğu ile çıkış yakalamak isteyen Antalyaspor engelini aşarak yoluna devam etti.

MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ

Gündüz maçı olduğu için kazanılan galibiyetin ardından Göztepe taraftarı Avrupa tezahüratları ile Gürsel Aksel'i inletti.

Göztepe, haftaya deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu maç Göztepe adına çok önemli hale geldi. Bu sezon Avrupa isteyen Göz Göz, emin adımlarla yoluna devam ediyor.