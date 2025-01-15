Bodrum FK'dan transfer taarruzu

Süper ligin ilk devresinde umduğunu bulamayan ve 17. sırada olan Bodrumda yönetimin umudu güçlü transferlerle takımın seviyesini yükseltip ligde kalmak. Bu konuda teknik heyetin de işaret ettiği noktalara transferler yapılacak

Asbaşkan Selahattin Polat yaptığı açıklamada, "Takıma yeni katılacak oyuncularla beraber daha farklı bir takımla ikinci yarıya daha hızlı başlayacağımıza inanıyorum. İnşallah hakemlere ve her şeye rağmen Bodrum FK hak ettiği yerde olacaktır. Teknik direktörümüz, forvet ve orta sahada bazı sıkıntıların olduğunu dile getirdi. Bu noktalarda transfer çalışmaları devam ediyor. İnşallah o noktalarda da sorunları giderebilecek transfer gerçekleşir." diye konuştu.

CENK TECRÜBESİYLE KATKI SAĞLAR

İsviçre'nin Zürih takımından Jonathan Okita'yı renklerine bağlayan Ege temsilcisi, şimdi de Fenerbahçeli milli golcü Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Teknik Direktör Volkan Demirel'in forvet hattına takviye istediği ve Cenk Tosun'u kadrosunda görmeyi çok arzuladığı öğrenildi. Milli futbolcunun da Bodrum FK'nın teklifine sıcak baktığı belirtiliyor. Kulüp, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdürürken, Cenk'in takıma katılma ihtimali her geçen gün güçleniyor. Bana göre de bu transfer girişimi çok yerinde. Bodrum'u ileri taşıyabileyecek, hem gol yollarında etkili olup hem takıma abilik yapabilecek Cenk Tosun gibi bir takviye ilaç olur

VOLKAN DEMİREL'DEN HAKEMLERE VERYANSIN

Beşiktaş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Takımım iyi mücadele etti. Biz 42 kere ceza sahasına girmişiz. 2 üstü de gol beklentimiz var ama beceri ve yetenek sizi sonuçlara getiriyor. Bugün sonuç alamadık. Bunun bir sebebi de hakem. Ben ilk defa gördüm, akan oyunun durdurulup, VAR'a gidilerek penaltı verilmemesini. Nedeni nedir bilmiyorum, umarım açıklama yaparlar. Musrati'nin de dirseği var. Bunların hiçbiri bizim lehimize sonuçlanmadı. Ben hem içeride hem dışarıda mücadele vereceğim. Sonra ben de bu mücadelenin ardından dimdik konuşacağım."

Volkan Demirel, gelecek haftadan itibaren Süper Lig'de yabancı VAR hakemlerinin görev alacak olmasını ise şu şekilde yorumladı:

"Bence sadece VAR hakemleri veya hakemlerin değişmesiyle de Türk futbolu düzelmez. Değişecek çok şey var ama biz görür müyüz bilmiyorum."