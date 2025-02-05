Bodrum’a kupa morali

Süper Lig’de bu sezon sıkıntılı bir süreçten geçen Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası’nda Antalyaspor’u 3-1 mağlup ederek moral buldu.

Hafta içinde Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollarını ayıran Bodrum FK'ya bu maça yardımcı hoca Burhan Eşen çıkardı. Kadrolara baktığım zamanda Bodrum FK oldukça agresif ve istekli bir kadro ile sahadaydı. Maçın başından itibaren Gökdeniz Bayraktar ve Puscas oldukça etkiliydi. İlk 15 dakika bitmeden Bodrum FK durumu 2-0 yaptı. Bu dakikadan sonra Antalyaspor'un ister istemez gardı düştü.

Burhan Eşer, Volkan Demirel'den farklı bir oyun sistemi ile takımı sahaya çıkardı. Volkan Demirel döneminde 3-4-3 tarzında oynayan takım, Antalyaspor önünde 4-2-3-1 sistemi ile sahadaydı. Volkan hoca döneminde bol pozisyon veren takım bu maçta rakibine pozisyon bile vermedi. Yine bu maçta Riverio'yu çok beğendim. Hem sahada basmadık yer bırakmadı hem de takım arkadaşlarına top dağıttı. Zaten Burhan Hoca da bu oyuncusunu ligde oynanacak Göztepe maçına saklamış ki oyundan aldı. Maçın son bölümlerinde gelen Bodrum FK'yı iyice rahatlattı. En azından takımın üzerindeki karabulutlar dağılmış oldu. Bu maçta şunu gördük ki sonuçtan çok oyun daha iyiydi.

YABANCI HOCA GELECEK İDDİASI!

Öte yandan yönetimin hoca arayışları kapsamında yabancı bir teknik adam ile de görüşmeler yaptığını duydum. Yabancı hoca gelecekse bile en azından Türkiye'yi ve ligi bilen bir hocanın olması lazım. Yok gelen teknik adam ligi tanıyana kadar iş işten geçmiş de olabilir.