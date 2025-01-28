Bodrum FK girdaptan çıkamıyor

Süper Lig'in 21'inci haftasında evinde üst sıralarda yer alan Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan Bodrum Futbol Kulübü, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 16 puanla 16'ncı sırada yer alan yeşil-beyazlılar, 15'inci basamaktaki Konyaspor'un 5 puan gerisinde kaldı.

HOCA FORMSUZ TRANSFERLER YETERSİZ

Yeni bir sayfa açıp Volkan Demirel ile yola devam eden yeşil-beyazlılar, istediği hedefe ulaşamadı ve sürekli ateş hattında kaldı. Volkan Demirel yönetiminde 10 karşılaşmaya çıkan Bodrum ekibi, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Maçtan sonraki açıklamasında takımının iyi mücadele ettiğini vurgulayan Demirel, "İyi oynuyoruz, Eyüp maçında da iyiydik. Ancak bir türlü sonuca gidemiyoruz. Toplamda 32 kez ceza alanına girip 17 şut çekmişiz. İsabet ise 2 tane. Bunu irdeleyeceğiz" dedi. İyi oynamak, iyi mücadele güzel ama sonuca gidemedikten sonra nafile, süper ligin şakası yok, bir bakmışsınız ligine dibine demir atmış bulursunuz kendinizi. 32 kez ceza alanına giriyorsan altı pas içerisindeki beceriksizliği 10 maçta çözmen gerekirdi Volkan hocam. Yenilerden Okita ilk iki maçında çok etkili olamadı. Enis Bardhi iyi transfer, kalitesiyle ve zekasıyla katkı verir fakat maçı çözebilecek kanat oyuncularına, orta alana ve savunmaya da acil transfer yapılması gerek. Aksi taktirde galibiyetlerin gelmesi pek de kolay değil

KONYA MAÇININ HAYATİ ÖNEMİ VAR

Cuma günü oynanacak Konyaspor maçı Bodrum FK için belki de bir ölüm kalım savaşı olacak desek abartmış sayılmayız. Ege temsilcisi müsabakayı kazandığı takdirde umutlarını artıracak, aksi sonuçta büyük bir fırsatı kaçırmış olacak.Çünkü Konya 16. sıradaki Bodrumun 5 puan üzerinde 15. sırada bulunuyor. Konyaspor cephesinde yönetim camia ve takım bu maça odaklanmış durumda. Bodrum maçında alacakları bir 3 puan ateş hattıyla aralarında 8 puan fark açmalarını sağlayacak. Bu yüzden Bodrum FK'nın ne yapıp edip elindeki bu fırsatı kullanması, Konya deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılması gerek. Aksi takdirde bu girdaptan kurtulması epey zor.