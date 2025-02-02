Göz-Göz nazara geldi

Bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda adeta rakiplerine büyük zorluklar yaşatan Göztepe, sahasında Alanyaspor'a mağlup olarak bu sezonun ilk iç saha mağlubiyetini aldı.

Zorlu maç öncesinde Göztepe'nin ideal kadrosunda Dennis dışında eksik oyuncu yoktu. Ama maça baktığımız zaman sahada istediklerini yapamayan bir takım vardı. Ön bölgede istenilen baskılar yapılamadı. Alanyaspor önünde Juhan istekli idi Tijanis ise eski performansından oldukça uzaktı. Rumolo ise ise istediği topları alamayınca etkili olamadı. Buna karşın maçı isteyen ve arzulu istekli oynayan Alanyaspor'un da ilk yarının son dakikalarında bulduğu gol haricinde fazla etkili olduğunu söyleyemeyiz.

Koray Günter'in sakatlanması takımın gol yemesine neden oldu. Hoca oyuna müdahale edip gol bulmak için ileri uça Emorsun'u sürdü. Bu hamlenin ardından Büyük Göztepe taraftarının da desteğini alan takım sağlı sollu ataklara başladı ve oyunu rakip kaleye yıktı. Artık maçları yöneten hakemlerin vermiş olduğu kararlar VAR kararları zaten her takım gibi Göztepe'yi de rahatsız ediyor. Hele rakip takım oyuncuların oynamaktan ziyade yere yatıp vakit geçirmelerini söylemek bile istemiyorum. Bu durum Göztepeli oyuncuların oyun ritmini bozdu. Maçın sonlarına doğru girilen pozisyonlarda kaleci Ertuğrul başarılıydı.

Yine kaçırılan bir penaltı pozisyonunda Juhan topu kaleciye nişanlayınca takımını beraberlikten etti.

Bugün futbol Göztepeli oyuncuların yanında değidi. Bu maç Göztepeli oyuncular içinde bir uyarı oldu. Futbolcuların acilen kendilerine gelmeleri gerekiyor.