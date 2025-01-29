Manisa FK. rahat nefes aldı

1'inci Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yenen Manisa Futbol Kulübü kara bulutları dağıttı. Bu maçtan önce üst üste evinde Ümraniyespor ve İstanbulspor'a yenilerek düşme hattına yaklaşan siyah-beyazlılar, Sakaryaspor galibiyetiyle rahat bir nefes almış oldu.

Kaybedilen maçlar nedeniyle Sakarya deplasmanına gelirken hem puan hem de moral olarak iyi durumda olmadıklarını belirten Manisa FK teknik direktörü Hakan Şapçı "Buraya çok eksik kadroyla geldik. Önemli oyuncularımız sakat, hasta ya da cezalı ama takımımız çok iyi mücadele gösterdi. Rakip de çok pozisyona girdi. Kazandığımız için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

ZİRVEDEKİLERİ DİZE GETİRDİ

Siyah-beyazlılar bu sezon zirve mücadelesi veren rakiplerine kök söktürdü. İkinci sırada yer alan Fatih Karagümrük'ü sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-0 mağlup eden Manisa FK, şu an Süper Lig mücadelesi veren Kocaelispor, Erzurumspor, Bandırmaspor ve Gençlerbirliği'ni de yenmeyi başardı. Şu an ligde ilk 7 içinde bulunan 5 takımı yenmeyi başaran Manisa FK, 5'nci İstanbulspor'a ise 2 maçta da boyun eğdi. Manisa FK, 7'nci basamaktaki Çorum FK'ya da ilk yarıda 1-0 mağlup oldu. Zirve yarışı veren takımlara karşı çok kritik galibiyetler alan Manisa FK, Fatih Karagümrük'ü bir kez daha gözüne kestirdi

ENSAR AKGÜN DUVAR OLDU



Karşılaşmanın önüne geçen konularından biri de Manisa FK'nın 54 numaralı stoper oyuncusu Muhammet Ensar Akgün oldu. 24 yaşındaki 1,94'lük defans oyuncusu oyundaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

İyi oyununu istatistiklerine de yansıtan Ensar Akgün, Sakaryaspor maçında 20 kez top uzaklaştırmayla bu alanda zirvede yer aldı. Karşılaşma boyunca 55 kez topla buluşan Ensar, yüzde 80 pas isabetiyle oynadı.