Manisa FK Karagümrükten kaçamadı

Önceki hafta deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yenerek üst sıralar için umutlanan Manisa Futbol Kulübü, zirveye oynayan Karagümrük karşısında maça çok iyi başlayıp 2 gol bulmasına rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı. 4 dakika içerisinde 2 gol yiyerek avantajını kaybeden siyah beyazlı ekip, kalan zamanda tekrar öne geçemeyince 1 puana razı oldu.

İSTİKRARSIZ BİR TABLO

Düşme hattının 3 puan önünde, Play-Off barajının da 3 puan gerisinde yer alan takım bir türlü skor dengesini ve kazanma alışkanlığını edinemedi. Son 10 maçında 5 yenilgi 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Manisa FK, mücadelesini son dakikaya kadar sürdürdüğünde güzel galibiyetler alsa da, birçok maçta da oyun içerisinde iniş çıkışlar yaşayarak üstünlüğünü koruyamıyor. Gol yollarında da yetersiz kalan takım çoğu zaman atakları cömertçe harcıyor. Mental anlamda da kazanma özgüveni ve oyunu tutma konularında sıkıntılar var. Özellikle son maçlarda maçı önde bitireceğine olan inancı ve o güçlü oyunu takımın genelinde göremiyoruz

BİRBİRİNE YAKIN PUANLAR TEKNİK EKİBİN TESELLİSİ

Teknik Direktör Hakan Şapçı, alt ve üst sıralardaki takımların puanlarının birbirine çok yakın olduğunu belirterek, "Fatih Karagümrük karşılaşmasını kazanabilirdik. Ancak umudumuzu sürdürüyoruz. Önümüzde çok maç var" derken, Manisa FK Teknik Sorumlusu Mesut Tüfenkoğlu, geçen hafta aldıkları galibiyetin anlamlı olması için önemli bir müsabakaya çıktıklarını belirterek, "Karagümrük maçına bu anlamda çok önem vermiştik. İki takımın da puan cetvelinde üste çıkma mücadelesi vardı. 17. dakikada 2-0 öne geçtikten sonra biraz oyun olarak geriye yaslandık. Bu aralıkta 2 tane arka arkaya kalemizde gol gördük. İkinci yarı biraz daha oyunun kontrolünü elimize alıp ataklar yapmaya başladık ama sonunu getiremedik. Lig yeni başladı. Her takım takviyeler yapıyor. Güçlü puan mücadeleleri veriliyor" dedi.