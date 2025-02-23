Göztepe, Kayseri’de dondu

Süper Lig'de ikinci yarıların tüm takımlar için zor geçeceğini herkes bilir. Yoğun maç trafiği, sakatlıklar, kış şartları herkesi çok zorlar. İzmir'deki arkadaşlarım maç saatinde "İzmir'de hava güneş ısıtıyor, ama gölgeler birazcık soğuk" derken biz Kayseri'de adeta donuyorduk. Kayserispor- Göztepe maçı -8 derece dondurucu bir soğuk altında oynandı.

Göztepe'de sakat oyuncuların fazlalığının yanı sıra futbolcuları soğuk havada olumsuz etkiledi. Maçtan bir gün önce de Göztepe Yönetimi, geçen yıl takımı Süper Lig'e çıkaran ve sezona damga vuran Teknik Direktör Stoilov ile sözleşme uzatarak projelerine devam edeceğini hem kamuoyuna hem de futbolculara net bir şekilde verdi. Bu imza olası bir transfer teklifleri durumunda da hocanın kafasının karışmasını engellemiş oldu. Maç öncesinde sakatlıkları geçen Koray ve Juhan'ın dönmesi hocanın elini sadece birazcık rahatlattı.

Kayseri deplasmanından alınacak galibiyet Göztepe'nin tekrar Avrupa umutlarını yeşertecekti fakat hiçbir maç sahada oynanmadan kazanılmadığı için evdeki hesap bu defa çarşıya uymadı. İlk yarı boyunca Göztepeli oyuncular özellikle ileri uçta çoğalmakta çok zorluk çekti. Matsuki, Kayserispor savunması arasında kaybolup gitti. Son haftalardaki futbolu ile beğeğni alan Dennis, maalesef bugün pek varlık gösteremedi. Hugo ve Ogün takımı ileri çıkarmak istese de Kayserisporlu oyuncular, düşme korkusu ile oldukça iyi mücadele ettiler. Kayserispor temkinli oynasa da gol için Göztepe açık verirse golü atarım tarzında sahada yer aldı. İlk yarının son anlarında gelen gol, ev sahibi ekibin direncini iyice arttırdı.

İkinci yarıda Göztepe, bir şeyler yapar mı diyordum ama o alıştığımız Göztepe'den sahada eser yoktu. Deplasmanlarda zaten tüm takımlar maç kazanmakta zorlandığı için Göztepe'de bu deplasmandan eli boş dönmek zorunda kaldı. Göztepe, gelecek sezon Avrupa'da olmak istiyorsa içeride oynadığı coşkulu futbolu deplasmanda da oynamalı, deplasmanlarda kazanamıyorsa kaybetmemesi gerekiyor. İç sahadaki galibiyetler belki Avrupa için yetmeyebilir.