Farklı galibiyet aldatmasın

Manisa FK'da son iki haftada alınan mağlubiyetlerden sonra gelen Yeni Malatyaspor galibiyeti takıma moral olmuş gibi görünse de gidişat halen hiç de iç açıcı değil. -77 averaj ve -21 puanı olan, rakiplerinden ortalama 5-6 gol yiyen bir Malatyaya karşı alınan gollü galibiyet Manisa FK için bir ölçü olamaz kanaatindeyim. Ligdeki istikrarsız performansıyla bir türlü düzlüğe çıkamayan ve ateş hattından kurtulamayan siyah beyazlılar artık işin ciddiyetinin farkına varmalı diye düşünüyorum.

CAMİA BİRLİK OLMALI

Sezon başından beri birçok sorunla karşılaşan Manisa FK, ligin ilerleyen haftalarında bir nebze bu sıkıntılardan kurtulmuştu. Fakat birkaç maç süren kıpırdanma yerini yine puan kayıplarıyla dolu bir sürece bıraktı. Hoca-yönetim değişikliğinin pek de pozitif bir etkisi olmadı diyebiliriz. Ayrıca gözlemlediğim kadarıyla Lige tutunabilmek ve üst sıralara tırmanabilmek için gerekli olan hırs ve isteği oyuncularda pek göremiyorum. Camia ve taraftarda da coşku ve kenetlenme daha üst seviyede olması lazım. Sonuçta bu işin şakası yok.

Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi, ligin alt sıralarında puanlar birbirine çok yakın. Rehavete ya da demoralize olmaya asla müsaade edilmeyecek bir ortamdayız. Önümüzdeki maçla birlikte futbolcular yönetim ve taraftar bir olup tek yumruk halinde savaşmalı mücadele etmeli ve Manisa'yı hak ettiği yere getirmeli. Aksi taktirde 1. ligdeki tek Ege Temsilcimizi de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu ciddiyetle artık herkes Manisa için elini taşın altına koymalı.

BOLU MAÇINDA HEDEF 3 PUAN OLMALI

Cuma günkü Boluspor maçı Yeni Malatya'ya nazaran gerçek bir ölçü maçı olacak. Orada alınacak bir galibiyet hem özgüven anlamında hem de kazanma alışkanlığı anlamında takıma bir çıkış yaratır. Son haftalarda iyi bir form yakalayan Ramirez'den bu maçta da etkili bir oyun bekliyorum. 5 gol 4 asistle oynayan oyuncu skor katkısıyla Manisa'nın gol yollarındaki eksikliğine çare olacak bir isim.