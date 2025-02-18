Bodrum FK'dan haftalar sonra zafer

Ligde haftanın sürprizlerinden birine Bodrum FK imza attı. Süper Lig'de son 7 maçını kazanamayan ve düşme hattına iyice yerleşen Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda Başakşehir'i 1-0 yenerek Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen bir başka kulübe daha çelme taktı. Kritik bir 3 puan alan Yeşil beyazlılar adeta unuttuğu galibiyeti hatırlamış oldu.

MORAIS TAKIMA ÖZGÜVEN GETİRDİ

Volkan Demirel'le istediği sonuçları alamayarak düşme hattına demir atan Bodrum FK'da hoca değişikliği ilaç olmuş görünüyor. Jose Morais ile oynadığı 2 maçta da gol yemeyen ve 4 puan alan takımda hoca öncelikle savunmayı toparlamış, kolay gol yemeyen bir savunma kurgusu oluşturmuş. Ege Bilsel yerine Celustka,M. Mohammed yerine Okita'yı ve Bardhi'yi takıma monte eden Portekizli teknik adam, Fredy'i joker gibi kullanarak daha fazla verim sağladı, Gökdeniz Bayrakdar ise ikinci yarılarda hamle oyuncusu durumuna geldi. Gol yollarındaki etkisizliğe çare olarak da Puscaş ve Seferi'i beraber oynatarak cesaretini de ortaya koydu. Bu takıma ilk kazandırılması gereken moral motivasyon özgüven gibi etkenleri Bodrum maçını izlerken sahada oyuncularda görebiliyorsunuz. Mücadele ederseniz ve güçlü rakibinizden korkmazsanız şans da sizin yanınızda olabiliyor. bir penaltı ve kırmızı kartla Bodrum artık ligde kalma yolunda daha iddialı bir şekilde yürüyecek konuma geldi.

"BU GALİBİYET İNANÇ SAĞLADI"

Maçın ardından değerlendirme yapan Bodrum FK Teknik Direktörü José Morais, "Bizim için önemli bir galibiyetti. Maçın genelinde savunmadaki taktiksel disipline bağlı kaldık. Oyuncularımız bu anlamda olağanüstü performans sergiledi. Bu maçta savunma yapmamız gerekiyordu. Savunma yaptığımız anlarda da şanslar bulacağımızı biliyorduk. Şanslardan birini değerlendirdik. Bu da galibiyeti getirdi. Bu galibiyet bize sonraki hedef için inanç getirdi. Şimdi yapmamız gereken şey çalışmaya devam etmek" dedi.