Altınordu zirve aşkına

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, yoğun maç trafiği haftasında oynadığı üç maçı da kazanarak zirve takibini sürdürdü.

9 gün içinde oynadığı Kırklarelispor, Erzincanspor ve Ankaraspor'u mağlup eden İzmir ekibi, üç maçta aldığı 9 puanla zirve yarışının içinde kaldı. Alınan seri galibiyetler sonrasında Altınordu, play-off'taki yerini sağlamlaştırırken aynı zamanda zirveye de göz kırptı.

FURKAN YÖNTEM'E ÇOK ÜZÜLDÜM

Karşılaşmayı Altınordu TV'den izlerken spikerin de bahsetmiş olduğu gibi geçen hafta içinde oynanan maçta sakatlanan Furkan Yöntem'e çok üzüldüm. Altınordu Kulübü de maçtan bir gün önce yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapmıştı. 20 yaşındaki genç oyuncu, bir yıl sonra sakatlıktan dönmüş yine sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalacak. Geçmiş olsun Furkan diyorum. Takım arkadaşları daha seremonide ve sonrasında attıkları gollerle onun yanında olduklarını gösterdi.

BU MAÇLARI KAZANMAK ÖNEMLİ

Kağıt üzerinde oldukça basit görülen maçta Altınordu, ilk yarıyı 2-0 geride kapatınca bir ara neler oluyor dedim. Ama ikinci yarı başındaki penaltılarla takım beraberliği yakaladı. Zaten ikisi de penaltıydı kimse de itiraz etmedi. Oyuna ağırlığını koyan Altınordu, maçı 3-2 kazandı ve yoluna devam etti.

Takımın kimyası Ersan Parlatan ile uyduğunu gördüm. Ligde kalma mücadelesi veren takımlarla oynanan maçlar her zaman zordur. Altınordu, geriye düştüğü maçı da kazanarak büyük iş başardı.

Bir çok yazımda da belirtiyorum Altınordu'nun bu ligde olmaması lazım. Onun yerine TFF 1. Lig olmalı.

Şu anda kulüp altyapılarını kapattığı için bir çok kesime antipatik geliyor ama inanın Seyit Mehmet Özkan'ı herkes 'Yaptığın iş çok güzel. Türk çocuklarına yatırım yapıyorsun" diye tebrik ediyor ama inanın Torbalı'daki tesisleri de gezdim, gördüm. Çok güzel işler yapılmış ancak ben Seyit Mehmet Özkan'ın gerekli desteği fazla gördüğüne inanmıyorum. Geçen hafta içinde Başkan Özkan, "İzmir ve Manisa ağırlıklı çalışmalarımız olacak" açıklaması yapmıştı. Altınordu, özellikle alt yapıda nasıl bir izleyecek hepsini zamanla göreceğiz.