Puşcaş’ı olan kazanır

Bodrum FK, Süper Lig'deki harika çıkışıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçen hafta Başakşehir'i mağlup ettikten sonra, Hatayspor karşısında da 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Bu zafer, Bodrum FK'nın Süper Lig'de tutunmaya kararlı olduğunu ispatlıyor. Takım, peş peşe kazandığı bu 2 galibiyetle, formunun zirvesine çıkmış durumda. Puşcaş, son haftalardaki etkileyici performansıyla Bodrum FK'nın yıldızlarından biri olmayı sürdürüyor. Başakşehir maçında galibiyeti getiren golü atan golcü oyuncu, bu hafta da aynı başarıyı tekrarlayarak, Hatayspor'a karşı tek golle galibiyetin mimarı oldu. Puşcaş, böylece gol sayısını 6'ya çıkardı ve takımının hücum hattındaki en güvenilir isimlerden biri haline geldi.

MORAIS FARK YARATTI

Bodrum FK'nın bu müthiş yükselişinde, teknik direktör Jose Morais'in katkısı da büyük. Volkan Demirel'in ardından göreve gelen Morais, takımına 7 puan kazandırarak ne kadar doğru bir tercih olduğunu kanıtladı. Her iki galibiyet de, Morais'in takımını nasıl hızlıca toparlayıp doğru yolda ilerlettiğini gösteriyor. Taraftarlar ise her zamanki gibi takımlarına büyük bir destek veriyor. Soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran yeşil-beyazlılar, Bodrum FK'nın bu çıkışına olan inançlarını açıkça ortaya koyuyorlar. Bodrum FK, son dönemdeki performansıyla sadece Süper Lig'e tutunma umudunu güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki başarılar için de umut vaat ediyor. Takımın bu istikrarlı oyununu sürdürmesi, Bodrum FK'yı daha büyük hedeflere taşıyacak gibi görünüyor.