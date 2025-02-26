Bodrum FK. doludizgin

Dünkü maçta Sivassporu da yenen Bodrum FK., Morais'in gelişiyle adeta şaha kalktı. Son 4 maçtır çehresi değişen, mücadeleci ve kontrollü, aynı zamanda göze hoş gelen bir takım haline gelen Ege ekibi, hem ligde hem de Türkiye kupasında yoluna emin adımlarla devam ediyor. Özellikle ligde düşme potasından uzaklaşma hesapları yapan Bodrum bana göre böyle giderse ligi iyi bir yerde bitirebilir

MORAIS TAKIMA SAVUNMAYI ÖĞRETTİ

Volkan Demirel ile yaşanan başarısızlıkların ardından yollarını ayıran Bodrum FK, takımı emanet ettiği Portekizli çalıştırıcı Jose Morais yönetiminde çıkışa geçti. Bodrum FK, Jose Morais ile çıktığı 4 maçta hiç gol yemedi, hiç yenilmedi ve Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek çeyrek final biletini kaptı. Şimdi Morais bu yakaladığı rüzgarla işleri tersine çevirmek istiyor. Volkan hoca döneminde kırılgan ve çok gol yiyip bunun altından kalkamayan bir takım varken, Morais öncelikle takıma gol yememeyi öğretti ve atılan gollerden sonra da oyunu tutmayı ve kontrollü hücum futbolunu çok iyi başardı. Az gol atsa da, 1-0 gibi skorlarda yakalanmamak ve maçı böyle bitirmek gerçekten zordur.

ADANA DEMİR MAÇINDA SÜRPRİZE YER OLMAMALI

Cumartesi günü Adana deplasmanına gidecek olan Bodrum FK, bu maçtan mutlak 3 puan almalı. Her ne kadar zayıf rakibi ligin dibine demir atmış olsa da, son maçlarında gol atan ve rahat bir psikolojiyle rakiplerinden puan almaya çalışan bir takım haline geldi. Bodrumsa hocanın gelişiyle beraber yakaladığı bu çıkışı devam ettirmek isteyecek. Puan sıralamasında üstünde olan Kayseri ve Sivası altına alabilmesi için bu maçta alacağı 3 puan çok değerli. Kayserinin Beşiktaş deplasmanına ve Sivasın da Başakşehir deplasmanına gittiği bir haftada olduğumuzu hatırlatalım.