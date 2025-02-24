Manisa FK. yokları oynuyor

Artık gördüğü kabuslardan uyanmak isteyen Manisa FK. evinde oynadığı Bolu maçından mağlubiyetle ayrılarak kötü gidişe yine dur diyemedi. Özellikle kendi evinde oynadığı maçlarda daha başarısız bir görüntü çizen siyah beyazlılar, iç sahada galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. En son Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Şanlıurfaspor'u 2-1 yenen Ege temsilcisi, ardından oynadığı 5 karşılaşmada 14 puan kaybederken, hanesine sadece 1 puan yazdırabildi. Bu periyotta Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Manisa ekibi, Ümraniyespor'a 3-0, İstanbulspor'a 1-0, Kocaelispor ve Boluspor'a ise 2-0 yenildi.



ORTADA BİR OYUN ANLAYIŞI YOK

Aslında haftalardır söylemeye çalıştığımız Manisa FK'nın bir oyun şeklinin, bir oyun yapısının olmaması probleminin yanına bir de oyuncuların motivasyonsuz ve isteksiz tavrı da eklenince, darmadağın bir savunma ve inançsız bir takım ortaya çıkıyor. Boluspor maçta o kadar rahat bir şekilde hücuma çıkıp pozisyonlar buldu ki, sanırsınız düşme hattından kurtulma mücadelesi veren takımla değil de çoktan şampiyonluğunu ilan etmiş rahatlığında bir ekiple oynuyor. Yenilen gollere ve oynanan oyuna isyan eden bir tane futbolcu yok. Teknik direktör Hakan Şapçı da bu sorunlara çare olabilmiş değil. Takımın lideri olarak takım ve oyuncu grubu içerisindeki sorunları acilen çözmeli. Darmadağınık bir takım izliyoruz haftalardır. Kenetlenmeden bahsettikçe bu oyunu gören Manisa taraftarı da umusuzluğa düşüyor haliyle. Manisa şehri, taraftarı camiası sahada mücadele görmek istiyor.

KADRO DIŞILAR OLUMLU YANSIR MI?

Manisa Futbol Kulübü'nde iki oyuncu süresiz kadro dışı bırakıldı. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Hakan Şapçı'nın raporu doğrultusunda tecrübeli oyuncular Kaan Kanak ve Moryke Fofana, A takımdan gönderildi. Kulüp yönetimi, bu kararın alınmasında oyuncuların takıma olan katkılarının yetersiz kalmasının etkili olduğunu belirtti. Yönetim ve teknik kadronun hemfikir olduğu bir kadro dışı bırakma kararı alınmışsa, oyuncu grubu içerisinde krizler ve problemlerin olduğu ayyuka çıkmış demektir. Sahadaki negatif oyunun nedenlerinden birinin, bazı futbolculardaki disiplinsizlikler ve yaratılan kaos ortamı olduğunu varsayarsak, bu gibi sorunlar elbette takımı geriye götürür. Eğer bu iki oyuncu günah keçisi değilse, bu kadro dışılar takıma bir uyarı ve silkinmesi için bir hamle olarak görülebilir diye düşünüyorum.